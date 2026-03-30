میٹرو پوسٹر کیس: دہلی میں لشکر طیبہ کا مشتبہ دہشت گرد شبیر احمد لون گرفتار
تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ افراد میٹرو پوسٹر معاملے میں سرگرم عمل تھے۔
Published : March 30, 2026 at 12:43 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی دہلی میں سیکورٹی ایجنسیوں نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والے 'میٹرو پوسٹر کیس' کے سلسلے میں سرگرم لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) کے ماڈیول کا پردہ فاش کرتے ہوئے، اسپیشل سیل/این ڈی آر کی ایک ٹیم نے اس کے مشتبہ ہینڈلر شبیر احمد لون کو گرفتار کیا ہے۔ اس آپریشن کو دارالحکومت کی سکیورٹی کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
دہلی پولیس کے مطابق، یہ ماڈیول دہلی میٹرو کے احاطے اور دیگر عوامی مقامات پر مشکوک پوسٹر چسپاں کرکے ماحول کو خراب کرنے اور عوام میں خوف پیدا کرنے کی سازش میں ملوث تھا۔ تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا کہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے منسلک عناصر اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے سرگرم عمل تھے۔ ان کا مقصد دارالحکومت کے اندر عدم استحکام پھیلانا تھا۔
اسپیشل سیل کی ٹیم کچھ عرصے سے اس کیس کی کڑی نگرانی میں مصروف تھی۔ تکنیکی نگرانی اور انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر، شبیر احمد لون کی شناخت کی گئی جسے ماڈیول کے بنیادی ہینڈلر کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے دوران، اس کے قبضے سے ڈیجیٹل شواہد اور مشکوک مواد برآمد ہوئے؛ یہ اشیاء فی الحال زیر تفتیش ہیں۔
تفتیشی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ شبیر احمد لون نہ صرف اس ماڈیول کو ترتیب دے رہا تھا بلکہ نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے اور انہیں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھرتی کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے غیر ملکی رابطوں اور فنڈنگ کے ذرائع کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔
سینئر پولیس حکام آج بعد میں دہلی پولیس ہیڈکوارٹر میں اس واقعہ کی مکمل تفصیلات کا انکشاف کریں گے، جہاں وہ اب تک کی گئی تحقیقات سے متعلق اہم حقائق کا اشتراک کریں گے۔ اس گرفتاری کے بعد دارالحکومت بھر میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، اور حساس مقامات پر نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیاں کسی بھی ممکنہ خطرے کے حوالے سے ہائی الرٹ پر ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سازشوں کو بروقت ناکام بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔
اس سے قبل، 23 فروری کو، دہلی پولیس نے لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) سے تعلق رکھنے کے شبے میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ماڈیول شبیر احمد لون کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ شبیر احمد لون اس سے قبل دہشت گردی کے الزام میں دس سال جیل میں گزار چکا ہے۔ اسے 2019 میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا جس کے بعد وہ بنگلہ دیش فرار ہو گیا تھا۔
اطلاعات یہ بھی سامنے آئی ہیں کہمبینہ طور پر شبیر احمد لون کالعدم دہشت گرد تنظیم کے اعلیٰ کمانڈروں حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی سے براہ راست رابطے میں تھا۔ واضح رہے یہ دونوں افراد 26/11 ممبئی حملوں کے پیچھے کلیدی سازش کار ہیں۔ دہلی پولیس فی الحال آٹھ گرفتار افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق، مبینہ طور پر لون کو ہندوستان میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشیوں کو تنظیم میں بھرتی کرنے اور انہیں بنیاد پرست بنانے کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ آٹھ گرفتار افراد کو تحریک لبیک کے نظریے سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہوا ۔ لون پر الزام ہے کہ، اس نے فعال طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی تلاش کی اور بیچوانوں کے ذریعے ان کے لیے جعلی شناختی دستاویزات — جیسے کہ آدھار کارڈ — کی فراہمی میں سہولت فراہم کی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ان ملزمان کو حملے کرنے کے لیے ہتھیار بھی فراہم کیے گئے تھے۔
