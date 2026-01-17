ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں برفباری کی پیشگوئی، میکینکل ڈیمارٹمنٹ متحرک
جنوبی کشمیر میں ممکنہ برفباری کے پیش نظر میکینکل ڈپارٹمنٹ نے عملہ اور مشینری کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 3:36 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کشمیر میں برفباری کی پیشگی پیش گوئی کی ہے۔ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے میکینکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے برفباری سے نمٹنے کے لیے تمام تر ضروری تیاریاں پہلے ہی مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ کی طرف سے اس سال خصوصی طور پر جنوبی کشمیر کے لیے دو نئی جدید برف ہٹانے والی مشینیں استعمال میں لائی جائیں گیں، تاکہ ممکنہ بھاری برفباری کی صورتحال میں سڑکوں کو فوری طور پر اور بروقت صاف کرکے عوام کو راحت پہنچائی جا سکے۔
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ، کولگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے میدانی علاقوں میں تاحال برفباری نہیں ہوئی ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر آنے والے ایام میں بھاری برفباری کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے محکمہ نے برف ہٹانے والی مشینری کو مکمل طور پر تیار رکھا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے۔
اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر، جنوبی کشمیر رینج، جاوید احمد نے عوام سے اپیل کی کہ ’’برفباری سے قبل سڑکوں کے کنارے رکھا گیا تعمیراتی سامان فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور برفباری کے دوران اپنی گاڑیاں سڑکوں پر پارک کرنے سے گریز کریں، تاکہ برف ہٹانے کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ یا دشواری پیش نہ آئے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ برفباری کے دوران سب سے پہلے اہم شاہراہوں اور مرکزی سڑکوں سے برف ہٹانے کا عمل شروع کیا جائے گا، تاکہ ٹریفک کی روانی بحال رکھی جا سکے اور عوام کو آمد و رفت میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے عوام سے صبر و تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ’’گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محکمہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔‘‘
ایگزیکٹو انجینئر نے مزید بتایا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور عوام کی سہولت کے لیے کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے گی اور عوام کی شکایات و معلومات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔
محکمہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ برفباری کے دوران سڑکوں کی بروقت صفائی اور آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔
