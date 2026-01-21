ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں 23نومبر کو برفباری کی پیشگوئی، نو اضلاع میں اورینج الرٹ جاری
محکمہ موسمیات نے 23جنوری کو جموں کشمیر کے کئی مقامات پر 115سے 204ملی میٹر بارش یا برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔
سرینگر: جموں و کشمیر خاص کر وادی میں سرد موسم جاری ہے۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت صفر کے آس پاس ہی ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہوا ہے۔ مسلسل مطلع صاف رہنے کے بیچ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کشمیر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں کشمیر کے کئی میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے، اور یہ سلسلہ 27 جنوری تک جاری رہ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے، سرینگر دفتر، نے 23 جنوری کو صوبہ جموں کے ریاسی، اُدھمپور، ڈوڈہ، رام بن، کشتواڑ اور کشمیر وادی میں شوپیاں، کولگام، اننت ناگ اور پلوامہ سمیت نو اضلاع میں ’’اورنج الرٹ‘‘ جاری کیا ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر 115 سے 204 ملی میٹر تک بارش اور برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وہیں موسم کے باعث یوم جمہوریہ کی تقریبات بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
منگل کو جموں و کشمیر کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف رہا۔ وادی میں دن بھر دھوپ کھلی رہی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 5.7 ڈگری یعنی 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر میں رات کا کم از کم درجہ حرارت منفی 3.4، بنیہال میں منفی 1.6، بھدرواہ میں منفی 1.2 جبکہ کٹرا میں 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
