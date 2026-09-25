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جے اینڈ کے ہائی کورٹ نے جے کے سی اے کیس میں ای ڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا
ہائی کورٹ نےکہا کہ کم از کم اس کیس کےحالات میں ای ڈی کو ضروری معلومات یا ثبوت ٹرائل کورٹ کی توجہ دلانےکا حق ہے۔
Published : September 25, 2026 at 8:44 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جمعہ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں جموں اور کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) فنڈز کیس میں رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کی دفعہ 411 اور 424 کے تحت الزامات شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ فی الحال جو مواد دستیاب ہے وہ ان میں سے کسی بھی جرم کے اجزاء کو ثابت نہیں کرتا ہے۔
تاہم، جسٹس سنجے پریہار نے اپنے 29 صفحات کے فیصلے میں ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے پاس چارجز میں شامل ہونے کے لیے درخواست دائر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جسٹس پریہار نے 16 ستمبر کو فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد آج اس کیس (فوجداری نظر ثانی نمبر 25/2026 اور فوجداری متفرق نمبر 625/2026) میں اپنا فیصلہ سنایا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ کم از کم اس کیس کے حالات میں ای ڈی کو ضروری معلومات یا ثبوت ٹرائل کورٹ کی توجہ دلانے کا حق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایجنسی اضافی چارجز لگانے کی حقدار تھی۔
عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سی بی آئی کی چارج شیٹ میں موجود مواد سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ملزم نے چوری شدہ جائیداد حاصل کی ہے یا ان کے پاس ہے، جیسا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 411 کے تحت جرم کے لیے ضروری ہے۔ عدالت نے یہ بھی پایا کہ مواد پہلی نظر میں تعزیرات ہند کی دفعہ 424 کے تحت جرم کے اجزاء کو قائم نہیں کرتا ہے۔
یہ کیس 22 مارچ اور 30 مارچ 2026 کو سری نگر میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) کے ذریعہ سی بی آئی کیسوں کے لیے دیے گئے احکامات کو ای ڈی کے چیلنج سے متعلق ہے۔ ٹرائل کورٹ نے آئی پی سی کی دفعہ 411 اور 424 کو شامل کرنے کی ای ڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا اور اس کے بعد سیکشن 140-40 کے تحت چارجز اور 40B کے تحت الزامات عائد کیے گئے۔
یہ کارروائی جموں و کشمیر میں کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے بی سی سی آئی (بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا) سے جے کے سی اے کو ملنے والے فنڈز سے متعلق الزامات سے متعلق ہے۔
فیصلے میں دائر ای ڈی کے کیس کے مطابق، بی سی سی آئی نے جے کے سی اے کو تقریباً 112.13 کروڑ روپے بھیجے تھے۔ سی بی آئی کی جانچ میں مبینہ طور پر انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً 43.69 کروڑ روپے کا غبن کیا گیا تھا۔ استغاثہ نے الزام لگایا کہ جے کے سی اے کے فنڈز کو پرائیویٹ اکاؤنٹس میں موڑ دیا گیا اور بعد میں ذاتی کاروباری لین دین کے لیے استعمال کیا گیا۔
سی بی آئی نے ابتدائی طور پر تعزیرات ہند کی دفعہ 120-B، 406 اور 409 کے تحت جرائم کی تفتیش کی۔ ہائی کورٹ میں کارروائی کے بعد جانچ سی بی آئی کو منتقل کر دی گئی۔ سی بی آئی نے بعد میں کیس کو RC-5(S)/2015 کے طور پر درج کیا اور آخر کار 16 جولائی 2018 کو اپنی چارج شیٹ داخل کی۔
چارج شیٹ میں مجرمانہ سازش کا الزام لگایا گیا ہے جس میں محمد سلیم خان، احسن احمد مرزا، میر منظور غضنفر، بشیر احمد مسگر، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اور گلزار احمد بیگ شامل ہیں۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 406 اور 409 کے ساتھ پڑھی جانے والی دفعہ 120-B کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ مجاز مجسٹریٹ نے 10 جولائی 2018 کو میر منظور غضنفر اور گلزار احمد بیگ کو معافی دی تھی۔
ای ڈی نے دلیل دی کہ سی بی آئی چارج شیٹ میں موجود مواد سے تعزیرات ہند کی دفعہ 411 اور 424 کے تحت جرائم کا بھی انکشاف ہوا ہے۔
دفعہ 411 چوری شدہ جائیداد کو بے ایمانی سے حاصل کرنے یا رکھنے سے متعلق ہے، یہ جانتے ہوئے یا یقین کرنے کی وجہ ہے کہ جائیداد چوری ہوئی ہے۔ سیکشن 424 بے ایمانی یا دھوکہ دہی سے جائیداد کو چھپانے یا ہٹانے یا اس کی حوصلہ افزائی سے متعلق ہے۔ ای ڈی نے آر پی سی کی دفعہ 410 کا اطلاق کیا، جو چوری شدہ املاک کو وسیع معنی دیتا ہے اور اس میں ایسی جائیداد بھی شامل ہے جس میں مجرمانہ غلط استعمال یا اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کی گئی ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ امانت کی مجرمانہ خلاف ورزی میں ملوث جائیداد چوری شدہ جائیداد بن سکتی ہے۔ تاہم عدالت نے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ یہ خود بخود ہر فرد کو سیکشن 411 کے تحت اصل جرم کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ جسٹس پریہار نے لکھا کہ دفعہ 411 ایک الگ جرم سے متعلق ہے۔ "کسی ایسے جرم کا اصل مجرم جس کی وجہ سے جائیداد 'چوری کی جائیداد' بن جاتی ہے، اسی بنیاد پر، اس چوری شدہ جائیداد کا وصول کنندہ نہیں بنتا ہے۔"
عدالت نے کہا کہ ایسا ہونے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے کہ جائیداد ملی تھی یا اس کے قبضے میں تھی، اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے علم یا وجہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ چوری کی گئی ہے۔ عدالت نے جائیداد کے غلط استعمال اور چوری کی جائیداد وصول کرنے میں فرق واضح کردیا۔ ہائی کورٹ نے اصل جرم اور اس کے بعد چوری کی جائیداد کی وصولی یا قبضے کے درمیان فرق پر خاص زور دیا۔
اس میں میر ناگوی عسکری بمقابلہ سی بی آئی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا، جس کا حوالہ ای ڈی نے دیا ہے۔ عدالت نے پایا کہ اس کیس میں شامل جائیداد اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کی وجہ سے چوری کی جائیداد بن گئی تھی اور بعد میں اسے دوسرے ملزم کو منتقل کر دیا گیا تھا، جس نے اسے حاصل کر لیا تھا۔جسٹس پریہار کے مطابق، جے کے سی اے کیس میں یہ حقیقت پر مبنی تفریق بہت اہم تھی۔
سی بی آئی کی چارج شیٹ میں ملزمین کو عدالت کے سامنے اس اہم سازش میں ملوث قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعے جے کے سی اے فنڈز کا مبینہ طور پر غلط استعمال کیا گیا تھا یا مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ بشیر احمد مسگر کے معاملے میں چارج شیٹ میں ان پر غیر مجاز بینکنگ لین دین میں مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ بعد میں حاصل کرنے یا ملکیت رکھنے سے مختلف ہے جو پہلے ہی چوری کی جائیداد بن چکی ہے۔
جج نے صورتحال کو واضح طور پر بیان کیا: لہذا، سی آر پی سی کی دفعہ 411 کو لاگو کرنے کے لیے درکار بنیادی حقائق اس مرحلے پر موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ محض ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے رقوم کی منتقلی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چوری کی گئی جائیداد بعد میں اور الگ سے حاصل کی گئی تھی یا اسے برقرار رکھا گیا تھا۔
یہ فیصلہ خاص طور پر 5 ملین روپے کے مبینہ لین دین سے متعلق ای ڈی کے دعوے کو حل کرتا ہے۔ ای ڈی نے دلیل دی کہ بشیر احمد مسگر کے کہنے پر 50 لاکھ روپے مبینہ طور پر نثار احمد سلطان کے اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے اور بعد میں احسن مرزا کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے۔ اس میں جے کے سی اے کے فنڈز گلزار احمد بیگ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا بھی ذکر ہے، جس کے بعد یہ رقم مبینہ طور پر احسن مرزا کو دی گئی۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر الزامات لگانے کے محدود مقصد کے لیے ان الزامات کو درست مان لیا جائے تو بھی مسگر کا بنیادی کردار فنڈز کے مبینہ طور پر منتقلی اور غلط استعمال میں سہولت فراہم کرنا تھا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ غلط استعمال شدہ فنڈز کا کوئی حصہ چوری شدہ جائیداد کے طور پر اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ جج نے مزید کہا کہ اگرچہ فنڈز کی مبینہ غیر مجاز منتقلی کا علم سازش کے الزام کے لیے اہم ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعزیرات ہند کی دفعہ 411 کے تحت بے ایمانی سے جائیداد حاصل کرنے یا رکھنے کی علیحدہ ضرورت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
ٹرائل کورٹ نے ابتدائی طور پر ای ڈی کی درخواست کو قابل سماعت سمجھا کیونکہ اسے عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بعد میں، عدالت نے کہا کہ ای ڈی کے پاس چارجز کو شامل کرنے کے لیے لوکس اسٹینڈ کی کمی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ نتیجہ غلط ہے۔
جسٹس پریہار نے کہا کہ جبکہ ٹرائل کورٹ نے پہلے ہی کہا تھا کہ درخواست قابل سماعت تھی، لیکن بعد میں اسے صرف اس بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتی کہ ای ڈی کے پاس لوکس اسٹینڈ کی کمی ہے۔ اسے پہلے کے احکامات اور اپنے فیصلے کے اثرات پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ تاہم، ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ ای ڈی کو دی گئی اجازت سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 411 اور 424 کے تحت مقدمہ بنایا گیا تھا۔
ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئی پی سی کی دفعہ 411 اور 424 کے تحت جرائم ثابت ہو چکے ہیں، اور نہ ہی یہ ٹرائل کورٹ پر ایسے الزامات عائد کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو آزادانہ طور پر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا دستیاب مواد نے مجوزہ جرائم کے عناصر کو ظاہر کیا ہے۔ سی آر پی سی کا سیکشن 216 چارجز شامل کرنے کے لیے کوئی خودکار طاقت نہیں دیتا۔ ہائی کورٹ نے کوڈ آف کریمنل پروسیجر (سی آر پی سی) کی دفعہ 216 کے دائرہ کار کا بھی جائزہ لیا۔
یہ شق ایک فوجداری عدالت کو فیصلہ سنانے سے پہلے کسی بھی وقت چارج میں ترمیم کرنے یا نیا چارج شامل کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اختیار عدالت کا ہے اور اس کا استعمال اس مواد کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے جو پہلی نظر سے جرم کو ثابت کرتا ہے۔
فریق کی طرف سے دائر درخواست عدالت کی توجہ متعلقہ مواد یا کسی کوتاہی کی طرف مبذول کر سکتی ہے۔ اس سے عدالت پر کوئی خاص الزامات شامل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ سی آر پی سی کا سیکشن 216 ترمیم یا نیا چارج شامل کرنے کا طریقہ کار اختیار دیتا ہے۔ یہ کسی ایسے جرم کے ضروری عناصر کو شامل نہیں کر سکتا جو ریکارڈ پر موجود مواد میں پہلے سے موجود نہیں ہیں۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ پہلے سے موجود مواد کی بنیاد پر دفعہ 216 کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ہر مقدمے میں مقدمے کے دوران اضافی ثبوت سامنے آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مزید برآں، الزام میں کسی بھی ترمیم میں ملزم کے منصفانہ ٹرائل کے حق کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔
ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے اعتراضات کو نوٹ کیا۔ تفتیشی ایجنسی نے استدلال کیا کہ اس کی تحقیقات سے سی آر پی سی کی دفعہ 120-B، 406، اور 409 کے تحت جرائم کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ کہ مواد CrPC کی دفعہ 411 اور 424 کے تحت الزامات کی بنیاد نہیں بناتا ہے۔ سی بی آئی نے ٹرائل کورٹ کے مشاہدے کا بھی حوالہ دیا کہ الزامات کو فیصلے سے پہلے کسی بھی مرحلے پر تبدیل یا شامل کیا جا سکتا ہے اگر بعد میں ثبوت ثابت ہو جائیں کہ یہ درست ہے۔
ہائی کورٹ نے آئی پی سی کی دفعہ 120-B، 406، اور 409 کے تحت الزامات طے کرنے میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں کوئی نقص نہیں پایا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ کے پاس الزامات میں ترمیم کرنے یا نئے الزامات شامل کرنے کا حق محفوظ ہے اگر مقدمے کے دوران ریکارڈ کیے گئے شواہد سے کوئی مختلف جرم ظاہر ہوتا ہے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ آئی پی سی کی دفعہ 406 اور 409 کو پی ایم ایل اے شیڈول کے پارٹ اے میں شامل نہیں ہیں۔ عدالت نے وجے مدن لال چودھری بمقابلہ یونین آف انڈیا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں پی ایم ایل اے کی کارروائی کے دائرہ اختیار کی بنیاد کے طور پر "شیڈولڈ آفنسز" کی اہمیت ہے۔
ہائی کورٹ نے احسن مرزا سے متعلق ایک سابقہ فیصلے پر بھی غور کیا، جس کے تحت ای ڈی کی جانب سے پی ایم ایل اے کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت شروع کی گئی کارروائی کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ اس پر کوئی روک نہیں ہے۔ لہذا، عدالت نے کہا کہ اس پہلے کے فیصلے کا قانونی اثر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسے واپس نہیں لیا جاتا یا اعلی عدالت کی طرف سے اس پر روک نہیں لگائی جاتی۔
عدالت نے پاون ڈبور بمقابلہ نفاذ ڈائریکٹوریٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ پی ایم ایل اے شیڈول میں دفعہ 120-B کو محض شامل کرنا ہر مجرمانہ سازش کو طے شدہ جرم نہیں بناتا ہے۔ سازش کا تعلق کسی ایسے جرم سے ہونا چاہیے جو خود طے شدہ جرم کے زمرے میں آتا ہو۔
تاہم، ہائی کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ پی ایم ایل اے کے تحت ممکنہ نتائج کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آیا کوئی مجرمانہ چارج دائر کیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر پیشین گوئی کے جرم کی کارروائی سے متعلق ثبوتوں اور جرم کے ضروری عناصر پر مبنی ہونا چاہئے۔
اپنے آپریٹو حصے میں، ہائی کورٹ نے جزوی طور پر ای ڈی کی مجرمانہ نظر ثانی کی درخواست کی اجازت دی۔اس نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو ایک طرف رکھ دیا کہ ای ڈی کے پاس الزامات کے اضافے کی درخواست کو منتقل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس موقف نہیں ہے۔ تاہم، عدالت نے ای ڈی کی دفعہ 411 اور 424 آر پی سی کو شامل کرنے کی ٹھوس درخواست کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے واضح کیا کہ مسترد اس وقت دستیاب مواد کی بنیاد پر کیا گیا تھا اور مقدمے کی سماعت کے دوران مزید مواد یا ثبوت سامنے آنے پر ٹرائل کورٹ کو سیکشن 216 سی آر پی سی کے تحت اپنی طاقت کا استعمال کرنے سے نہیں روکے گا۔
لہذا، اہم نتیجہ دوگنا ہے: ٹرائل کورٹ نے ای ڈی کی درخواست کو محض لوکس اسٹینڈ (دائرہ اختیار یا کیس سے تعلق) کی کمی کی بنیاد پر مسترد کرنے میں غلط تھا، لیکن عدالت کے سامنے ثبوت نے دو اضافی جرائم کو شامل کرنے کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کی۔
جسٹس پریہار نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ای ڈی نے آئی پی سی کی دفعہ 411 اور 424 کو شامل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر کافی ثبوت پیش نہیں کیے ہیں۔ موجودہ الزامات صرف مبینہ سازش، مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی، اور جے کے سی اے فنڈز کے غلط استعمال پر مرکوز ہیں۔