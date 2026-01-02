ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'صرف ایف آئی آر کی بنیاد پرکیریئر ختم کر دینا درست نہیں، جموں کشمیر ہائی کورٹ نے انجینئر کی بحالی کو برقرار رکھا
Published : January 2, 2026 at 8:37 AM IST
سرینگر: جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ نے ایک انجینئر کی بحالی کو برقرار رکھتے ہوئے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی انٹرا کورٹ اپیل کو خارج کر دیا۔
انجینئر کو بدعنوانی کے کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنیاد پر قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایسی کارروائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ طئے شدہ قانونی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
جسٹس سنجیو کمار اور سنجے پریہار کی ڈویژن بنچ نے 2018 کے رٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ رٹ کورٹ نے راولپورہ، سرینگر کے رہائشی انجینئر احسن الحق خان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے انتظامیہ کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا اور ان کی تمام مراعات کے ساتھ بحالی کا حکم دیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ ویجیلنس آرگنائزیشن کے ذریعہ محض ایک یا زیادہ مقدمات کا اندراج لازمی ریٹائرمنٹ کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ عدالت نے پایا کے مجاز اتھارٹی خان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی۔
اپیل اس وقت کی ریاست جموں و کشمیر کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر سیکرٹری کے ذریعے ایس ڈبلیو پی نمبر 210/2017، احسن الحق خان بمقابلہ ریاست جموں و کشمیر کے پانچ ستمبر 2018 کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی تھی۔
خان کو ابتدائی طور پر دسمبر 1982 میں محکمہ روڈز اینڈ بلڈنگز میں سیکشن آفیسر (جو اب جونیئر انجینئر کی پوسٹ ہے) کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ کئی سالوں کے دوران، انھوں نے انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کے مختلف شاخوں میں کام کیا اور آخری بار دیہی انجینئرنگ ونگ، سب ڈویژن زین پورہ، شوپیاں کے اسسٹنٹ انجینئر انچارج کے طور پر تعینات ہوئے۔
2011 میں، جموں و کشمیر پریوینشن آف کرپشن ایکٹ اور رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کے تحت ایف آئی آر نمبر 24/2011 میں نامزد ہونے کے بعد انجینئر احسن الحق خان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ خان نےاپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ذاتی انتقام قرار دیا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ غیر منقطع کرنسی ایسی جگہ سے برآمد ہوئی جو ان (انجینئر احسن الحق خان ) کی تحویل میں ہی نہیں تھی۔
حکومت نے انہیں جولائی 2015 دوبارہ بحال کیا۔ تاہم، نومبر 2016 میں، انہیں دو لاکھ روپے سے زیادہ کا چیک دیا گیا اور یکم جولائی 2015 سے قبل از وقت ریٹائر ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے خان نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
رٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے، ڈویژن بنچ نے کہا کہ اسکریننگ کمیٹی اور متعلقہ اتھارٹی نے سروس رولز کے تحت ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے، ایف آئی آر میں خان کو شامل کرنے پر مکمل انحصار کیا۔ اپنے 14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ ایف آئی آر کے علاوہ کسی اور متعلقہ مواد پر غور نہیں کیا گیا۔ عدالت نے مزید کہا کہ خان کی سروس بک، سالانہ کارکردگی رپورٹ یا ماضی کے طرز عمل کو جانچنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
بنچ نے کمیٹی کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ خان کی عوامی ساکھ خراب ہے، اسے بغیر ثبوت کے ایک بڑا نتیجہ قرار دیا۔ ججوں نے کہا، "بغیر کسی معاون ثبوت کے ایک ہی بیان کسی کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔"
سپریم کورٹ کی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، بنچ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تادیبی کارروائی سے بچنے کے لیے لازمی ریٹائرمنٹ کو شارٹ کٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست گجرات بمقابلہ سوریہ کانت چننی لال شاہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، فیصلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی فوجداری مقدمے میں ملوث ہونا جرم نہیں بنتا اور یہ اپنے آپ میں روزی روٹی سے محرومی کا جواز نہیں بن سکتا۔
بنچ نے کہا، ’’ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجاز اتھارٹی نے اپنے ذہن کا اطلاق نہیں کیا اور خود کو مطمئن کیے بغیر کمیٹی کی سفارشات کو قبول کرلیا‘‘۔ رٹ کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے، ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے اپیل خارج کر دی۔ بنچ نے کہا کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا حکم "قانون کے خلاف" ہے۔ بنچ نے حکومت کو بحالی کے حکم کی تعمیل کے لیے آٹھ ہفتوں کا وقت دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر حکم کی عدم تعمیل ہوئی تواسے جان بوجھ کر کی گئی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور خان کو توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کا اختیار دیا جائے گا۔
