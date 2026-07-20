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محض ظاہری اور نمائشی تبدیلیوں سے کوئی شہر اسمارٹ نہیں بن جاتا، میر واعظ نے اٹھایا سوال
انہوں نے مٹی کا تودہ گرنےسے پونچھ میں ایک ہی خاندان کے سات افراد کےجاں بحق ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
Published : July 20, 2026 at 11:02 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین) میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر اپنے ایک پوسٹ میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا سرینگر شہر میں بڑے پیمانے پر آبی جماؤ اس تلخ حقیقت کی واضح یاد دہانی ہے کہ محض ظاہری اور نمائشی تبدیلیوں سے کوئی شہر ’اسمارٹ‘ نہیں بن جاتا۔ بار بار پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال اس بات پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے کہ آیا اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت نکاسیٔ آب جیسے بنیادی ڈھانچے کو مناسب ترجیح دی گئی تھی یا نہیں۔‘‘
انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں مٹی کا تودہ گرنے سے پونچھ میں ایک ہی خاندان کے سات افراد کے المناک طور پر جاں بحق ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
میرواعظ نے کہا کہ پونچھ میں ایک اور دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا، جہاں شدید بارشوں کے نتیجے میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے سات افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پونچھ اور راجوری میں مسلسل جانی نقصان اور تباہی انتہائی افسوسناک اور باعثِ تشویش ہے۔‘‘
واضح رہے کہ پیر پنجال کے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بادل پھٹنے اور تیز بارشوں کے بعد آئے اچانک سیلاب سے 17 افراد کی ہلاکت کے ایک دن بعد پیر کے روز پونچھ میں ایک اور بڑا سانحہ پیش آیا جہاں ایک کچان مکان لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا، جس کی وجہ سے ایک چار سالہ بچے اور دو سالہ بچی سمیت سات افراد فوت ہو ہو گئے۔