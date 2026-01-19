ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'مستقبل سنوانے میں مینٹرشپ اہم رول ادا کرتا ہے'
قرت العین نے آن لائن موڈ سے پڑھائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وقت اور پیسہ دونوں بچتا ہے۔
سرینگر: (پرویز الدین) جموں و کشمیر خاص طور پر کشمیر میں چند برسوں سے طلباء مسابقتی امتحانات کی جانب راغب ہورہے ہیں۔ ایسے میں یہاں کے بچے آئی اے ایس، کے اے ایس اور جے کے ایس ایس بی وغیرہ مسابقتی امتحانات میں نہ صرف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کررہے ہیں بلکہ اچھے نمبرات سے کامیابی میں حاصل کر رہے ہیں۔
ایسے میں ان امتحانات کی تیاری کرنے اور بہتر رہنمائی کی خاطر طلباء آن لائن موڈ کی جانب طلباء متوجہ ہو رہے ہیں اور کئی ایسے اساتذہ ہیں جو آن لائن خدمات فراہم کر کے طلباء کو ملکی و ریاستی سطح کے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرا رہے ہیں، ان ہی میں ایک نام قرت العین کا بھی ہے۔ یہ گذشتہ ایک دہائی کے زائد عرصے سے امیدواروں کا سول سروس کے امتحانات کے تیاری کروا رہی ہیں۔
سال 2015 سے قرت العین جے کے ایس سی بی،کے اے ایس اور آئی اے ایس کے مضامین کو پڑھاتی ہیں اور جموں کشمیر سمیت ملک بھر کے 3 ہزار سے زائد طلباء ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب تک ان کے کئی طلباء ان مسابقتی امتحانات میں کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔
قرت العین کا کہنا ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے کا شوق میں مجھے پہلے سے ہی تھا۔ ایسے میں جب بحثیت ٹیچر میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا تو اس وقت خود بھی سول سروسز امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ سال 2015 میں نے یو ٹیوب کا سہارا لیا اور اس دور میں ملک خاص طور پر جموں و کشمیر میں آن لائن پڑھانے، یوٹیوپ یا تعلیمی چینلز کا اتنا رجحان نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ مجھے مسابقتی امتحانات ک تیاری کے دوران تجربہ ہوا تھا کہ طلباء کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کو بھانپتے ہوئے مجھے بچوں کو پڑھانے کے دوران درپیش مسائل اور شکوک و شبہات دور کرنے میں کافی مدد ملی اور آج کی تاریخ میں میرے طلباء مجھ سے بے حد خوش اور مطمئین ہیں۔
قرت العین نے بی ٹیک کرنے کے بعد سوشالوجی میں ماسٹرز کیا ہے، وہیں انہوں نے نیٹ کا امتحان بھی پاس کیا اور اس وقت یہ ڈاکٹریٹ حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجیات پڑھنے پڑھانے کی دلچسپی مجھے شروع سے تھی۔ ایسے میں سماجیات کے علاوہ میں جنرل سٹڈیز بھی پڑھاتی ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اب تک میرے کئی طلباء نے مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے اور حال میں میری نگرانی میں مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار نے آئی اے ایس کے مینز میں کامیابی حاصل کی ہے جب کہ انٹرویو کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے۔ امید ہے وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر امتحانات میں بھی میرے طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آن لائن اور آف لائن پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کا طریقہ کار جدا ہے۔ لیکن آج کل طلباء آن لائن پڑھنے کی جانب زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ بہ نسبت آف لائن، آن لائن موڈ میں نہ صرف طلباء کا وقت بچتا ہے بلکہ پیسے میں کم خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے میں اگر دلچسپی، محبت اور لگن کا جذبہ ہو تو وہ کم سے کم پیسہ میں اور بغیر وقت ضائع کیے مسابقتی امتحانات کے لئے بہتر تیاری کرسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے بچوں میں قابلیت اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ ان کی بروقت بہتر رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہاں ٹیچر بہت سارے ہیں لیکن مینٹر بے حد کم ہیں۔ کشمیر کے بچوں کو وقت پر بہتر رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں آگے جاکر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچر اور مینٹر میں واضح فرق ہے، جسے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ خاص کر جب ہم مسابقتی امتحانات اور سول سروسز کی بات کرتے ہیں۔ ایسے میں بہتر مستقبل کی خاطر مینٹرشپ کافی اہمیت کا حامل ہے۔
