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جاوید احمد ڈار نے رامبن میں سپر بازار کا افتتاح کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا
اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور سرکاری اسکیموں کے نفاذ پر تفصیلی بریفنگ دی۔
Published : June 23, 2026 at 10:32 AM IST
رامبن ( نواز رونیال ): وزیر برائے زراعتی پیداوار، دیہی ترقی و پنچایتی راج، تعاون اور انتخابات، جاوید احمد ڈار جو ضلع رامبن کے مینٹور وزیر بھی ہیں، انہوں نے آج ضلع رامبن کا دورہ کیا اور ضلع کی مجموعی ترقیاتی صورت حال کا جائزہ لیا۔ اس دوران بالخصوص زراعت، باغبانی، دیہی ترقی، تعاون اور مختلف فلاحی اسکیموں کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی۔
وزیر موصوف نے ڈپٹی کمشنر آفس رامبن کے کانفرنس ہال میں ایک جامع جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ راجو، ایم ایل اے بنی ہال سجاد شاہین، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران اور مختلف محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور مختلف سرکاری اسکیموں و پروگراموں کے نفاذ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دیہی ترقی، پردھان منتری آواس یوجنا (پی ایم اے وائی-جی)، منریگا، جل جیون مشن، زراعت، باغبانی، حیوانات و بھیڑ بکری پروری، ماہی پروری، تعاون، صحت، تعلیم، سماجی بہبود، پی ایم جی ایس وائی، پی ڈبلیو ڈی اور دیگر محکموں کی شعبہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔
وزیر نے جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل، فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ اور ان کے فوائد کو نچلی سطح تک پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ عوامی رابطے کو مزید مضبوط بنایا جائے اور ترقیاتی ضروریات کے ساتھ ساتھ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات کیے جائیں۔
اس موقعے پر وزیر نے ضلع بھر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا ای-افتتاح بھی کیا۔ ان منصوبوں میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (HADP) کے تحت سنگلاب ویلی ہنی پروڈیوسنگ کمپنی لمیٹڈ میں قائم ہنی پروسیسنگ یونٹ، سرکاری فروٹ پلانٹ نرسری بٹوٹ اور گول میں ایپل مدر بلاکس، نیز دیہی ترقی کے کئی بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل ہیں۔ ان میں کھڑی میں بی ڈی سی عمارت، گنڈ ٹیتھر، آشر، سجمتنا-سی، چملواس اپر اور بھیری نیگھل میں پنچایت گھر، نیرا اور بالی ہوت-اے میں کمیونٹی ہال، جبکہ گنائی گھاٹ اور بلاواٹ میں فٹ برجز شامل ہیں۔
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وزیر نے ضلع رامبن میں کوآپریٹو سپر بازار کا بھی افتتاح کیا، جس کو تعمیر کرنے میں 2:43 کروڑ تیار کرنے میں خرچ کیا گیا ہے جو محکمہ تعاون کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد تعاونی اداروں کو مستحکم بنانا اور ضلع بھر کے صارفین کو بہتر سہولیات اور خدمات فراہم کرنا ہے۔