مئی 1990 کی یادیں آج بھی کشمیر کے اجتماعی شعور کو غمزدہ کرتی ہیں: میرواعظ
میرواعظ نے مرحوم والد اور حول سانحے میں ہلاک کشمیریوں کی برسی کے موقع پر تقریبات کی اجازت دیے جانے کی امید ظاہر کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 15, 2026 at 4:44 PM IST
سرینگر(پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں نمازِ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "ہر سال مئی کی آمد کے ساتھ ہی کشمیری باشندے غم و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ انہیں شہید ملت میرواعظ مولوی محمد فاروق کی شہادت اور مئی 1990 کے المناک واقعات کی یاد دلاتا ہے۔" 21مئی 1990کو نامعلوم بندوق برداروں نے اُس وقت کے میرواعظ کشمیر مولوی فاروق کو ہلاک کر دیا تھا بعد ازاں ان کے نماز جنازے پر فورسز کی فائرنگ سے 70سے زائد عام شہری بھی ہلاک ہوئے تھے۔
میرواعظ نے کہا کہ "اگرچہ شہید ملت کی شہادت کو 36 برس گزر چکے ہیں، لیکن اُن کی یاد، اُن کا عظیم ورثہ اور عوام کیلئے ان کی بے مثال خدمات آج بھی لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں پوری شدت کے ساتھ زندہ ہیں۔"21 مئی 1990 کے حول سانحہ کو یاد کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ "یہ سانحہ کشمیر کی معاصر تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں سے ایک ہے اور آج بھی عوام کے دلوں میں گہرے رنج و غم اور جذبات پیدا کرتا ہے۔"
مولوی عمر فاروق نے اپنے والد اور سابق میرواعظ کی برسی کے سلسلے میں 18 مئی 2026 سے مختلف تقریبات کے اہتمام کی فصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ "پیر 18 مئی کو تاریخی جامع مسجد سرینگر میں قرآن خوانی، دعائیہ مجلس اور حسنِ قرات مقابلہ منعقد ہوگا۔" جبکہ منگل 19 مئی کو گنج بخش پارک نوہٹہ میں عطیہ خون کا کیمپ منعقد کیا جائے گا۔
بدھ 20 مئی کو اسلامیہ ہائیر سیکنڈری سکول راجوری کدل کے مرکزی آڈیٹوریم میں”صحت مند سماج کیلئے ہمہ جہت تعلیم: ذہنی اور جسمانی نشوونما“کے عنوان سے ایک سمینار منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات جمعرات 21 مئی کو مزارِ شہداءعیدگاہ سرینگر میں شہیدِ ملت اور 21 مئی 1990 کے شہداء کے حق میں دعائیہ مجلس اور تعزیتی اجتماع کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گی۔
میرواعظ نے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ ان تقریبات کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ یا پابندی عائد نہیں کرے گی اور لوگوں کو پُر امن طریقے سے ان پروگراموں میں شرکت کرکے اپنے محبوب رہنما اور حول کے شہداءکو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ ایسے مواقع نئی نسل کو شہیدِ ملتؒ جیسی شخصیات کی خدمات، فکر اور ورثے سے آگاہ کرنے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین، تعلیم، سماجی اصلاح، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مسائل کے پُرامن حل کیلئے وقف کر رکھی تھی۔
