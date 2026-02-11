ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور میں یو جی سی کے نفاذ کے حق میں ریلی
صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں ریزرو کیٹگریز کے حقوق پر کام کر رہی تنظیموں نے UGCکے نفاذ کا فوری مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 6:49 PM IST
ادھم پور (آشیش دَت) : ایس سی (SC)، ایس ٹی(ST) اور او بی سی (OBC) طبقے سے وابستہ مختلف تنظیموں نے بدھ کو صوبہ جموں کے ادھم پور میں یو جی سی (UGC) قانون کے نفاذ کے حق میں احتجاجی ریلی برآمد کی۔
مظاہرین کی یہ ریلی شہر کی اہم سڑکوں اور بازاروں سے ہوتی ہوئی ضلع ترقیاتی کمشنر کے دفتر پہنچی، جہاں اس کا پر امن طور اختتام ہوا۔ اس موقع پر تنظیموں کے نمائندوں نے ضلع کمشنر کے نام ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ’’یو جی سی قانون کو فوری طور پر نافذ کیا جانا چاہئے۔‘‘
بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ ’’یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے مظالم کے مقدمات کے تناظر میں متعارف کرایا گیا تھا، تاہم چند ہی دنوں بعد عدالت کی جانب سے اس پر روک لگا دی گئی۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’یہ قانون ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی طبقوں کے حق میں ہے اور انہیں تعلیم کے میدان میں مساوی حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔‘‘
احتجاج میں شامل رہنماؤں، جن میں ورون بھگت اور تارا ناتھ ڈوگرا بھی شامل تھے، نے حکومت سے اپیل کی کہ سماجی انصاف اور مساوی تعلیمی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے اس قانون کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ تاہم اس قانون کی بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی تنقید کی جا رہی ہے۔
