مہراج ملک کی نظربندی ’غیر قانونی‘، ہائیکورٹ میں وکیل راہل پنت کی مدلل بحث، سماعت 18 دسمبر تک ملتوی
وکیل راہل پنت نے مہراج ملک کی گرفتاری کو ’’انتظامی آمریت‘‘ قرار دیا، جو عوامی نمائندگی اور جمہوری حقِ اختلاف پر کاری ضرب ہے۔
Published : December 5, 2025 at 3:04 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ میں دودہ کے رکنِ اسمبلی مہراج ملک کی رہائی کے لیے دائر ہیبیس کارپس پٹیشن کی سماعت اہم موڑ اختیار کر گئی، جب سینئر ایڈووکیٹ راہل پنت نے نظربندی کے تمام بنیادی اسباب کو شدّت سے چیلنج کرتے ہوئے اسے ’’قانون کی نظر میں سراسر غلط، غیر آئینی اور اختیارات کے بے جا استعمال‘‘ قرار دیا۔ طویل سماعت کے بعد عدالت نے مزید دلائل کے لیے معاملہ 18 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔
معاملہ جسٹس محمد یوسف وانی کی عدالت میں پیش ہوا، جہاں ایڈووکیٹ راہل پنت کے ساتھ ایڈووکیٹ ایس ایس احمد، ایڈووکیٹ ایم اقبال خان، ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا اور ایڈووکیٹ ایم ذوالقرنین چودھری، مہراج ملک کی طرف سے پیش ہوئے۔ تقریباً تین گھنٹے تک چلی سماعت کے دوران مفصل دلائل دیے گئے۔ ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ایم ایل اے مہراج ملک کی نظربندی کے خلاف دلائل پیش کرتے ہوئے راہل پنت نے نظربندی کے تمام بنیادی نکات کی دھجیاں اڑا دیں اور واضح کیا کہ انتظامیہ کا یہ اقدام محض ایک منتخب نمائندے کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پنت نے اس عمل کو ’’انتظامی آمریت‘‘ قرار دیا، جو عوامی نمائندگی اور جمہوری حقِ اختلاف پر کاری ضرب ہے۔ دوسری جانب حکومت کی نمائندگی سینئر کونسل سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی نے کی، جنہوں نے دو نئی درخواستیں اور ایک ضمنی حلف نامہ دائر کیا ہے، جن پر عدالت مزید سماعت کرے گی۔
عدالت نے معاملے کو ’’حصہ سماعت شدہ‘‘ قرار دیتے ہوئے باقی دلائل کے لیے مقدمہ 18 دسمبر کو دوبارہ فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ ماہرینِ قانون کے مطابق یہ کیس نہ صرف انتظامی اختیارات کے دائرے پر سوال اٹھا رہا ہے بلکہ ایک منتخب عوامی نمائندے کی آزادی سے متعلق اہم آئینی تشریح کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔