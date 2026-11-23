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ہم نے روح اللہ کو استعفیٰ دینے کے بجائے عوامی مہم چلانے کا مشورہ دیا تھا، مہراج ملک
ملک نے کہا کہ روح اللہ کے استعفے کے بعد پارلیمنٹ ایک اہم آواز سے محروم ہو سکتی ہے۔
Published : November 23, 2026 at 6:53 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) عام آدمی پارٹی نے پیر کے روز بانڈی پورہ کے ٹاؤن ہال میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا۔ کنونشن کے دوران پارٹی کے ایم ایل اے معراج ملک نے عام آدمی پارٹی کو عام لوگوں کی آواز قرار دیا اور جموں و کشمیر سے متعلق کئی سیاسی اور عوامی مسائل کو حل کیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ملک نے کہا کہ پارٹی عام شہریوں کی نمائندگی کرتی ہے اور عام لوگوں کے مسائل اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔
سابق رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے استعفیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک نے کہا کہ انہوں نے روح اللہ کو مستعفی نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بجائے، انہوں نے روح اللہ کو مشورہ دیا کہ نیشنل کانفرنس حکومت پر اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ضلع بھر میں عوامی تقریبات شروع کریں۔
ملک نے کہا کہ روح اللہ کے استعفے کے بعد پارلیمنٹ ایک اہم آواز سے محروم ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر نئے پارلیمانی انتخابات منعقد ہوں اور اگلے اجلاس کے آغاز کے وقت وہ وہاں موجود نہ ہوں۔
ملک نے کہا، "استعفیٰ دینے کے بجائے، انہیں مختلف اضلاع کا دورہ کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ نیشنل کانفرنس کے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جانا چاہیے۔ حکومت پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ وہ اپنے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ روح اللہ کی جگہ ہوتے تو مختلف مقامات کا دورہ کرتے اور انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو عوام کے سامنے جوابدہ ٹھہراتے۔
سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، مہراج ملک نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر میں عوامی زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر پیسے کا اثر و رسوخ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سب کچھ بک رہا ہے۔ کاغذات، لوگ، زمین، جذبات، ووٹ اور یہاں تک کہ سیاسی رہنما بھی۔ جموں و کشمیر یا اس ملک میں ایسی کون سی چیز ہے جسے پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا؟“
بھرتی سے متعلق تنازعات پر سوال اٹھاتے ہوئے، ملک نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ میں بدعنوانی کے ذریعے نوجوانوں کے مستقبل کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف 'انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ' کی کارروائیوں پر بھی سوال اٹھایا اور بی جے پی کو چیلنج کیا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف 'منتخب کارروائی' کے الزامات کا جواب دے۔
عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے ہی کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ کہ سیاسی فیصلوں کی بنیاد عوامی مفاد اور احتساب کی ضرورت پر ہونی چاہیے۔ اس کنونشن نے پارٹی کارکنوں اور شرکاء کو موقع فراہم کیا کہ وہ بے روزگاری، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، سڑکوں کے رابطوں اور دیگر ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کریں، جو بانڈی پورہ ضلع اور جموں و کشمیر پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔