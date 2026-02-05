ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معراج ملک پی ایس اے کیس: جموں کشمیر ہائی کورٹ نے سماعت 12 فروری تک ملتوی کردی
جسٹس محمد یوسف نے احتیاطی نظر بندی کے حکم کی حمایت میں انتظامیہ کی جانب سے درخواستیں سنیں اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جمعرات کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کی طرف سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست کا دفاع کرتے ہوئے دلائل کو جزوی طور پر سنا اور کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی۔
عآپ ترجمان مدثر حسن نے کہا کہ جسٹس محمد یوسف نے احتیاطی حراست کے حکم کی حمایت میں انتظامیہ کی طرف سے عرضیاں سنیں اور اگلے ہفتے دلائل جاری رکھنے کے لیے معاملے کو ملتوی کر دیا۔
ڈوڈہ اسمبلی حلقہ کی نمائندگی کرنے والے ملک کو 8 ستمبر 2025 کو ڈوڈہ کے ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ ایک حکم کے بعد پی ایس اے کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ تب سے وہ زیر حراست ہیں۔
عام آدمی پارٹی نے ملک کی حراست کو ہیبیس کارپس درخواست کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور احتیاطی حراست کے حکم کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا ہے۔
یہ معاملہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں عآپ کے واحد رکن ملک، ستمبر سے حراست میں ہیں اور گزشتہ سال اکتوبر میں سرینگر میں منعقدہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے سے قاصر تھے۔ پارٹی نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے کہ ملک کو جاری بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے، جس میں چھ فروری کو وزیراعلیٰ عمر عبداللہ ریاستی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔
ملک کو پی ایس اے کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ ایک حفاظتی حراستی قانون ہے جو حکام کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو امن عامہ اور سلامتی سے متعلق بنیادوں پر مخصوص مدت کے لیے بغیر کسی مقدمے کے حراست میں لے سکیں۔
تاہم، معراج ملک کے وکلاء نے عدالت کے سامنے یہ دلیل دی کہ اس حکم میں قانونی جواز نہیں ہے۔ اس دوران انتظامیہ نے حراست کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن عامہ کو برقرار رکھنے کے مفاد میں ضروری تھا۔
