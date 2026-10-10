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محبوبہ نے دہلی میں سی جے پی کے احتجاج کے درمیان پابندیوں پر بی جے پی کو نشانہ بنایا، کشمیر سے کیا موازنہ
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مظاہروں کو کچلنے کے بعد حکمران جماعت یہ دعویٰ کرے گی کہ کوئی احتجاج نہیں ہوا۔
By PTI
Published : October 10, 2026 at 3:48 PM IST
سری نگر: پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے ہفتہ کے روز بی جے پی کی زیرقیادت مرکزی حکومت پر رضامندی کے لئے "جبری خاموشی" کی غلطی کا الزام لگایا۔ انہوں نے دہلی میں سخت حفاظتی پابندیوں کا موازنہ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پورے کشمیر میں لگائی گئی پابندیوں سے کیا۔
ان کے تبصرے سخت حفاظتی پابندیوں، سڑکوں کی بندش اور ٹرین میں رکاوٹوں کے درمیان آئے، جن کا مقصد چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جنتر منتر کی طرف جانے والے مظاہرین کو روکنا تھا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، محبوبہ نے کہا، "آج کی دہلی آرٹیکل 370 کی غیر آئینی منسوخی کے بعد کشمیر کے حالات کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ لوگ گھروں میں محصور تھے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ پھر بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ کسی نے احتجاج نہیں کیا۔"
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مظاہروں کو کچلنے کے بعد حکمران جماعت یہ دعویٰ کرے گی کہ کوئی احتجاج نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا، "آج جب دہلی کا محاصرہ ہے، ٹرینیں روک دی گئی ہیں، اور جنتر منتر کی طرف جانے والی سڑکوں کو سیل کر دیا گیا ہے، وہ ممکنہ طور پر وہی جھوٹ دہرائیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کہ کسی نے گیانیش کمار کے خلاف احتجاج نہیں کیا، پہلے احتجاج کو کچلیں، پھر کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے انکار کر دیں۔
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