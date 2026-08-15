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ریزرویشن کا قانون پہلے سے موجود، اس کے نفاذ میں تاخیر پر سوالات کا اٹھنا لازمی: محبوبہ مفتی

پارلیمنٹ نے 2023 میں جموں و کشمیر ریزرویشن (ترمیمی) ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے ذریعے 2004 کے قانون میں ترمیم کی گئی۔

Mehbooba Says Reservation Law Already Exists, Questions Delay in Its Implementation Urdu News
ریزرویشن کا قانون پہلے سے موجود، اس کے نفاذ میں تاخیر پر سوالات کا اٹھنا لازمی (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2026 at 4:40 PM IST

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سرینگر، جموں وکشمیر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ریزرویشن کے لیے قانونی ڈھانچہ پہلے ہی موجود ہے اور اب اس معاملے پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔

محبوبہ مفتی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریزرویشن سے متعلق قانون 2023 میں ہی منظور کیا جا چکا ہے اور ان کے مطابق اس کے نفاذ کے معاملے میں اپوزیشن کے پاس زیادہ کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

ریزرویشن کا قانون پہلے سے موجود، اس کے نفاذ میں تاخیر پر سوالات کا اٹھنا لازمی (ETV BHARAT)

داخلوں میں بڑا حصہ اوپن میرٹ کے لیے مختص کرنے کا مطالبہ
ان کے یہ ریمارکس موجودہ ریزرویشن نظام پر جاری طویل تنازعے کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ ریزرویشن کے موجودہ ڈھانچے پر اوپن میرٹ امیدواروں اور طلبہ کے بعض حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے، جو سرکاری ملازمتوں اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلوں میں مواقع کا بڑا حصہ اوپن میرٹ کے لیے مختص کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

کشمیر ریزرویشن ایکٹ میں پسماندہ طبقات کی اصطلاح
پارلیمنٹ نے 2023 میں جموں و کشمیر ریزرویشن (ترمیمی) ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے ذریعے 2004 کے قانون میں ترمیم کی گئی اور سماجی و تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات سے متعلق قانونی فریم ورک میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اس ترمیم کے تحت سابقہ اصطلاح ’’کمزور اور محروم طبقات‘‘ کی جگہ ’’دیگر پسماندہ طبقات‘‘ (Other Backward Classes) کی اصطلاح شامل کی گئی۔

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