ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پی ڈی پی یومِ الحاق کا احترام کرتی ہے جس نے جموں کشمیر کو ایک عظیم ملک سے جوڑا: محبوبہ مفتی

محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کا بھارت سے الحاق سیکولر بنیادوں پر ہوا تھا، لہٰذا حکومت شرائط اور عوامی حقوق کا احترام کرے۔

Mehbooba Says PDP Respects Accession Day That Linked Jammu and Kashmir With a Great country, Urdu News
یومِ الحاق کا احترام کرتی ہے پی ڈی پی: محبوبہ مفتی (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 26, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی نے یوم الحاق پر بات کرتے ہوئے اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے عوام اور حکومتِ ہند کو یاد دلانا چاہتی ہیں کہ سنہ 1947 میں جموں و کشمیر اور بھارت کے درمیان طے پانے والے 'الحاق کے دستاویز' کا احترام کیا جائے، جو سیکولر بنیادوں اور خطے کے جذبات پر مبنی تھا۔

سرینگر میں پی ڈی پی کے ہیڈ کوارٹر میں آج ایک پارٹی تقریب کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ"ہم اس دن کا احترام کرتے ہیں جب ہم ایک عظیم ملک کا حصہ بنے۔ لیکن اس عظیم ملک کو ان حالات، واقعات اور جذبات کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کی بنیاد پر جموں و کشمیر نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا۔"

یومِ الحاق کا احترام کرتی ہے پی ڈی پی: محبوبہ مفتی (Credit; ETV BHARAT)

آخر جموں و کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟

انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں جو صورت حال ہے اور جو اب ملک کے دیگر حصوں تک پھیل رہی ہے، وہ ملک کے عوام کے لیے ایک "وارننگ" ہونی چاہیے کہ آخر جموں و کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔

کشمیر کے حقوق چھینے جا رہے ہیں: محبوبہ مفتی

انہوں نے کہا کہ "ہم نے اس بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا جو گاندھی، نہرو اور امبیڈکر کا بھارت تھا؛ ان سب نے ہمیں وہ حقوق دیے تھے جو آج ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ 'الحاق کا دستاویز' محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، اسے یاد رکھا جانا چاہیے۔ اسے اس وقت کے جموں و کشمیر کے مقبول رہنما، مہاراجہ اور ملک کی ان قیادتوں نے تسلیم کیا تھا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔"

کشمیر کا سودا کرنے کے بجائے، ظلم و ستم بند ہو

پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ "اس لیے، میں ملک کے عوام اور مرکزی حکومت کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جموں و کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ کشمیر کا سودا کرنے کے بجائے، جموں و کشمیر کے عوام پر ہونے والا ظلم و ستم بند ہونا چاہیے۔ عوام کو گھسیٹنے کے بجائے، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔"

یہ بھی پڑھیں:

مکہ مکرمہ میں لاپتہ کشمیری عازم عمرہ کا سراغ ملنے کا دعویٰ، اہلِ خانہ کی محفوظ واپسی کے لیے حکومت سے مداخلت کی اپیل

جموں و کشمیر میں آج یومِ الحاق منایا جا رہا ہے، مہاراجہ ہری سنگھ کے تاریخی فیصلے کی یاد تازہ

لوگوں کو یوم الحاق کی تاریخی اہمیت کے متعلق آگاہ کیا جائے، ڈاکٹر درخشاں اندرابی

بی جے پی نے کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کرکے الحاق کو کمزور کیا ہے، محبوبہ مفتی

جموں میں یوم الحاق پر بی جے پی کا مہاراجہ ہری سنگھ کو خراج پیش


TAGGED:

معاہدہ الحاق جموں و کشمیر
مہاراجہ ہری سنگھ کا فیصلہ
JAMMU AND KASHMIR HISTORY
MAHARAJA HARI SINGH DECISION
79TH ACCESSION DAY ANNIVERSARY JK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.