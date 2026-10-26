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پی ڈی پی یومِ الحاق کا احترام کرتی ہے جس نے جموں کشمیر کو ایک عظیم ملک سے جوڑا: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کا بھارت سے الحاق سیکولر بنیادوں پر ہوا تھا، لہٰذا حکومت شرائط اور عوامی حقوق کا احترام کرے۔
Published : October 26, 2026 at 2:10 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی نے یوم الحاق پر بات کرتے ہوئے اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے عوام اور حکومتِ ہند کو یاد دلانا چاہتی ہیں کہ سنہ 1947 میں جموں و کشمیر اور بھارت کے درمیان طے پانے والے 'الحاق کے دستاویز' کا احترام کیا جائے، جو سیکولر بنیادوں اور خطے کے جذبات پر مبنی تھا۔
سرینگر میں پی ڈی پی کے ہیڈ کوارٹر میں آج ایک پارٹی تقریب کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ"ہم اس دن کا احترام کرتے ہیں جب ہم ایک عظیم ملک کا حصہ بنے۔ لیکن اس عظیم ملک کو ان حالات، واقعات اور جذبات کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کی بنیاد پر جموں و کشمیر نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا۔"
آخر جموں و کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں جو صورت حال ہے اور جو اب ملک کے دیگر حصوں تک پھیل رہی ہے، وہ ملک کے عوام کے لیے ایک "وارننگ" ہونی چاہیے کہ آخر جموں و کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔
کشمیر کے حقوق چھینے جا رہے ہیں: محبوبہ مفتی
انہوں نے کہا کہ "ہم نے اس بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا جو گاندھی، نہرو اور امبیڈکر کا بھارت تھا؛ ان سب نے ہمیں وہ حقوق دیے تھے جو آج ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ 'الحاق کا دستاویز' محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، اسے یاد رکھا جانا چاہیے۔ اسے اس وقت کے جموں و کشمیر کے مقبول رہنما، مہاراجہ اور ملک کی ان قیادتوں نے تسلیم کیا تھا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔"
Srinagar, Jammu and Kashmir: PDP chief Mehbooba Mufti says, "...As you can see, Jammu and Kashmir is one of the most heavily militarised regions in the world today. There are around 700,000 to 800,000 personnel deployed here, including the Army, security forces, CRPF, BSF and others. Although Sheikh Abdullah returned to the mainstream in 1975 after signing an accord, he abandoned the demand for a plebiscite and also gave up on Pakistan. However, the suspicion directed at the people of Jammu and Kashmir has still not gone away. You saw how our people were brutally beaten and left bloodied in Haryana just a few days ago. When we read the newspapers in the morning, the headlines are often about where raids have been conducted in the name of militancy, corruption or drugs...."— IANS (@ians_india) October 26, 2026
کشمیر کا سودا کرنے کے بجائے، ظلم و ستم بند ہو
پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ "اس لیے، میں ملک کے عوام اور مرکزی حکومت کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جموں و کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ کشمیر کا سودا کرنے کے بجائے، جموں و کشمیر کے عوام پر ہونے والا ظلم و ستم بند ہونا چاہیے۔ عوام کو گھسیٹنے کے بجائے، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔"