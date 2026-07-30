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پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر محبوبہ مفتی کا ردعمل، جموں میں شیوسینا (یو بی ٹی) کا پاکستان کے خلاف احتجاج
منیش ساہنی نے کہاکہ پاکستانی فورسز مظاہرین کے خلاف کارروائی کررہی ہیں جبکہ پاکستان کو وہاں کے لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔
Published : July 30, 2026 at 2:12 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری احتجاجی صورتحال کو لے کر جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے اُس پار کشمیر سے سامنے آنے والی تصاویر انتہائی تکلیف دہ ہیں اور پاکستان حکومت کو طاقت کے بجائے مذاکرات اور انسانی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال تشویشناک ہے اور عوامی مطالبات کو سنا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی حکومت کو اپنے ہی لوگوں کو دبانے کے بجائے ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
دوسری جانب جموں میں شیوسینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) جموں و کشمیر یونٹ نے پاکستان کے خلاف احتجاج کیا پارٹی کارکنوں نے مبینہ طور پر پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور شہریوں پر طاقت کے استعمال کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے پتلے نذر آتش کیے۔
شیوسینا (یو بی ٹی) کے جموں و کشمیر صدر منیش ساہنی کی قیادت میں مظاہرین نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ مقبوضہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے مسائل، مہنگائی، بنیادی سہولیات کی کمی اور دیگر معاملات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
منیش ساہنی نے الزام لگایا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہیں اور کہا کہ پاکستان کو وہاں کے لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا موقف واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر تاریخی طور پر بھارت کا حصہ ہے۔
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بتادیں کہ ایک مہینے سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر علاقے میں ایک عوامی احتجاجی موہم شروع ہوئی مظاہرین نے حکومت کے سامنے کئی علاقائی مسائل سامنے رکھیں تاہم اس وقت وہاں انتخاب بھی جاری ہیں جس کے دوران پر تشدد واقعات رونما ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔