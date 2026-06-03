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محبوبہ مفتی کے لداخ طرز کے اتحاد کی اپیل پر بڑی سیاسی جماعتوں کا سرد ردعمل
لداخ طرز کے مشترکہ محاذ کو بی جے پی نے سیاسی ڈرامہ کہا، این سی اور کانگریس نے مشاورت کا راستہ اپنایا۔
Published : June 3, 2026 at 3:16 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو "لداخ طرز" پر مشترکہ سیاسی محاذ بنا کر نئی دہلی کے ساتھ بات چیت کرنے کی اپیل کو خاطر خواہ حمایت نہیں مل سکی۔ بڑی سیاسی جماعتوں، خصوصاً بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اس تجویز کو "سیاسی ڈرامہ" قرار دیا ہے۔
محبوبہ مفتی نے پیر کے روز 10 سیاسی جماعتوں اور دو سماجی تنظیموں کے رہنماؤں کو خطوط ارسال کیے تھے۔ انہوں نے "اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کے ساتھ مشترکہ طور پر رابطہ" کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ "جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ مستقل اور بامعنی مذاکرات کا عمل شروع کیا جا سکے۔"
انہوں نے سیاسی و سماجی تنظیموں کو ارسال کیے گئے خط میں تحریر کیا: "لداخ میں لیہہ ایپکس باڈی Leh Apex Body اور کرگل ڈیموکریٹک الائنش Kargil Democratic Alliance کی مرکز کے ساتھ حالیہ بات چیت میں پیش رفت ایک اہم مثال ہے۔" ان کے مطابق "صرف مذاکرات ہی ایسے نتائج برآ مد کر سکتے ہیں جو جموں و کشمیر کے لوگوں کے وقار اور تحفظ کی بحالی میں مددگار ثابت ہوں۔"
محبوبہ کے خط پر پہلا ردعمل وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی جانب سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت کی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی جواب دیں گے۔ عمر عبداللہ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر محبوبہ مفتی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ "سینئر پارٹی ساتھیوں سے مشاورت" کے بعد وہ باقاعدہ جواب ارسال کریں گے۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (JKPCC) کے صدر طارق حمید قرہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر پارٹی کی مرکزی قیادت سے مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "محبوبہ مفتی منتخب نمائندوں کے ذریعے جموں و کشمیر کے مسائل پر حکومت ہند کے ساتھ بات چیت چاہتی ہیں۔ کانگریس ایک قومی جماعت ہے اور اس نوعیت کے فیصلے مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی کیے جاتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ وہ دہلی جا کر خط کے بارے میں پارٹی قیادت سے بات کریں گے۔
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس (این سی) اور کانگریس کے علاوہ بی جے پی کے قائد حزب اختلاف سنیل شرما، سی پی آئی (ایم) رہنما ایم وائی تاریگامی، پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون، رکن پارلیمان انجینئر رشید، عام آدمی پارٹی کے ریاستی صدر معراج ملک، پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین، جموں و کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی کے صدر ہرش دیو سنگھ، شیو سینا (جے اینڈ کے) صدر منیش ساہنی، کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی کے صدر سنجے ٹکو، اور گوردوارہ پربندھک کمیٹی کے چیئرمین جسپال سنگھ کو بھی خطوط ارسال کیے ہیں۔
اپوزیشن بی جے پی نے محبوبہ مفتی کی اس اپیل کو "نیا سیاسی ڈرامہ"قرار دیا۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے اس اقدام کو "نئی ڈرامہ بازی" اور "غیر سنجیدہ اقدام" قرار دیتے ہوئے کہا: "پہلے بھی انہوں نے گپکار اتحاد بنایا تھا، اب یہ ایک نیا ڈرامہ ہے۔ ان کا اتحاد کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ ریاستی درجے کی بحالی بی جے پی کے اپنے ایجنڈے کا حصہ ہے۔"
دوسری جانب چھوٹی علاقائی جماعتوں نے محبوبہ مفتی کی تجویز کو "اچھا خیال" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا مشترکہ پلیٹ فارم بنتا ہے تو وہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے کہا کہ "اگر جماعتیں جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق اور وقار کے لیے متحد ہوتی ہیں تو یہ ایک درست قدم ہوگا۔"
جموں و کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی کے صدر ہرش دیو سنگھ نے بھی اسے مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا: "بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر سیاسی جماعتیں اپنے حقوق کے لیے متحد ہوتی ہیں تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔"
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون، سی پی آئی (ایم) رہنما ایم وائی تاریگامی اور کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی کے صدر سنجے ٹکو نے تاحال اس خط پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
محبوبہ مفتی کا یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند ہفتے قبل لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت ہند کے ساتھ ان کی بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تنظیمیں آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت چھٹے شیڈول کا درجہ اور قانون ساز اسمبلی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ لداخ کی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی اور لداخ کو سابق ریاست جموں و کشمیر سے الگ کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے بعد یہ مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا۔
پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس اور دیگر علاقائی جماعتوں نے بھی آرٹیکل 370 کی منسوخی سے دو روز قبل پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن (PAGD) تشکیل دیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کی تقسیم کے بعد 24 اگست 2021 کو ہونے والے اپنے پہلے اجلاس میں اتحاد نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے نتیجے میں سابق ریاست میں سیاسی خلا اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جبکہ ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواستیں دو سال گزرنے کے باوجود زیر التوا ہیں۔
یہ اجلاس نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی گپکار روڈ، سرینگر میں واقع رہائش گاہ پر منعقد ہوا تھا۔ تاہم نومبر اور دسمبر 2020 میں ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) انتخابات کے بعد اس اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے والے پہلے شخص تھے۔
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