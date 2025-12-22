ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ مفتی کا بڑا بیان، والد کے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کا دفاع کیا، 2019 کے بعد کے حالات پر تشویش کا اظہار
جموں میں عوامی رابطہ پروگرام کے دوران محبوبہ مفتی نے اپنے مرحوم والد کے بی جے پی کے ساتھ کئے گیے اتحاد کا دفاع کیا۔
Published : December 22, 2025 at 9:44 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور جموں و کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اتوار کے روز کہا کہ ان کے والد اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کو 2015 میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنے کے فیصلے کو عوام نے غلط طور پر سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جموں و کشمیر کے وسیع تر مفاد میں لیا گیا تھا۔
محبوبہ مفتی جموں میں اپنی جماعت کے عوامی رابطہ پروگرام “گل بات” کے دوران لوگوں کے مسائل سننے کے لیے خطاب کر رہی تھیں، جس کا مقصد خاص طور پر 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر عوامی رائے جاننا تھا۔
انہوں نے کہا کہ بے قابو مائننگ، مقامی کاروباروں کی آؤٹ سورسنگ، بڑھتی بے روزگاری اور منشیات کے استعمال نے خطے میں عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ زمینی سطح پر کوئی واضح فرق پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ مفتی محمد سعید نے 2014 کے اسمبلی انتخابات میں جموں کے عوام کے فیصلے کا احترام کیا، جنہوں نے بی جے پی کو 28 نشستیں دی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بی جے پی کہاں اور پی ڈی پی کہاں؟ لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ میں جموں کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟”
محبوبہ مفتی نے مائننگ کے حوالے سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید تھی کہ عوامی حکومت کے قیام کے بعد اس پر کچھ کنٹرول ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔
انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے جموں کے عوام کے لیے ایک بڑی قربانی دی، مگر نہ کشمیری عوام اور نہ ہی جموں کے لوگ اسے صحیح معنوں میں سمجھ سکے۔
محبوبہ مفتی نے جموں خطے میں بڑھتے جرائم کو لے کر کہا کہ 2019 کے بعد جموں میں باہر کے لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ 2019 کے بعد جموں میں کئی طرح کی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق، باہر سے آنے والے افراد کی بڑھتی تعداد کے باعث مقامی لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اور روزگار کے مواقع بھی باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جس سے مقامی آبادی دن بہ دن بدحالی کا شکار ہو رہی ہے۔
پی ڈی پی صدر نے کہا، ’’ہم لوگوں کی بات سننا چاہتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ پی ڈی پی ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتی ہے۔‘
