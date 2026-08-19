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محبوبہ مفتی نے امریکی سفیر سے 'کشمیر ٹراول ایڈوائزری' واپس لینے کی اپیل کی
سال 1989سے امریکہ وقتاً فوقتاً اپنے شہریوں سے جموں کشمیر آنے سے متعلق ایڈوائزریز جاری کرتا آ رہا ہے۔
Published : August 19, 2026 at 5:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے امریکی سفیر سرجیو گور سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی شہریوں کے جموں و کشمیر، خصوصاً کشمیر وادی کے دورے سے متعلق سفری ایڈوائزری واپس لیں۔ امریکی سفیر سرجیو گور وادی کشمیر کے اپنے سرکاری دورے پر بدھ کو سرینگر پہنچے۔
محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکی سفیر سرجیو گور کم از کم کشمیر کے دورے کے خلاف جاری اعلیٰ ترین سطح کی سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کرکے اسے واپس لے سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہزاروں خاندان سیاحت سے وابستہ ہیں اور ان کے روزگار کا انحصار سیاحوں پر ہے۔ محبوبہ نے اپنے پوسٹ میں کہا: "کشمیر کے لیے یہ سفری ایڈوائزری محض ایک انتباہ نہیں بلکہ کشمیر اور دنیا کے درمیان ایک دیوار ہے۔" ان کے مطابق، اس ایڈوائزری کو ہٹانے سے اعتماد کا مضبوط پیغام جائے گا، غیر ملکی سیاحوں کی کشمیر واپسی میں مدد ملے گی اور ان بے شمار خاندانوں کو ضروری راحت ملے گی جن کی روزی روٹی سیاحت سے جڑی ہے۔
The least the US Ambassador Sergio Gor @USAmbIndia can do is review and withdraw the highest level travel advisory against visiting Kashmir.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 19, 2026
For Kashmir, where thousands of families depend on tourism, the travel advisory on Kashmir is more than a warning , it is a wall…
سال 1989 میں جموں و کشمیر میں حالات خراب ہونے کے بعد سے امریکہ اپنے شہریوں کو وادی کا سفر کرنے کے حوالے سے مسلسل احتیاطی ہدایات جاری کرتا رہا ہے۔ گزشتہ سال جون میں بھی امریکا نے کشمیر کو ’’ہائی رسک ایریا‘‘ قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو اس خطے کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم مشرقی لداخ اور اس کے دارالحکومت لیہہ کے سفر کو اس پابندی سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ امریکی حکام نے اس کی وجہ دہشت گردی اور شہری بدامنی کے خدشات کو قرار دیا تھا۔
امریکی سفری ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ اس علاقے میں دہشت گردانہ حملوں اور پرتشدد شہری بدامنی کا امکان موجود ہے۔ تشدد کے واقعات وقفے وقفے سے پیش آتے ہیں اور بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب یہ صورتحال عام ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق کشمیر وادی کے سیاحتی مقامات، جن میں سرینگر، گلمرگ اور پہلگام شامل ہیں، میں بھی تشدد کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارتی حکومت غیر ملکی سیاحوں کو ایل او سی کے قریب بعض علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔
دریں اثناء، امریکی سفیر سرجیو گور اپنے دورے کے دوران جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔
محبوبہ مفتی کے برعکس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکی سفیر کے ساتھ جموں و کشمیر کے اندرونی مسائل پر بات نہیں کریں گے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ واشنگٹن کو جموں و کشمیر کے مسائل حل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان مسائل کو مرکز کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے سفیر سے شکایت کرنا درست نہیں ہوگا اور یہ ان کی عادت بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ’’میں ان سے جموں و کشمیر کے بارے میں بات کروں گا، لیکن شکایت نہیں کروں گا۔‘‘
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