محبوبہ مفتی کی جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے لداخ کے طرز پر اتحاد کی اپیل
لداخ کی متحدہ سیاسی قیادت کی مثال دیتے ہوئے محبوبہ نے سیاسی جماعتوں سے متحد ہو کر دہلی سے بات چیت کی گزارش کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 25, 2026 at 3:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں و کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو نئی دہلی کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، بالکل اُسی طرح جیسے لداخ کی قیادت نے اپنے آئینی حقوق کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کی۔
سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ "تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر نیشنل کانفرنس، کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر نئی دہلی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔"
محبوبہ نے کہا کہ انہوں نے ہی پی اے جی ڈی (PAGD) کا تصور پیش کیا تھا، جس کے بعد مرکزی حکومت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں آل پارٹی میٹنگ بلانی پڑی۔ محبوبہ نے کہا: "اگر ہم سب ساتھ آئیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ لداخ کی مقامی قیادت نے مذہب اور سیاست سے بالاتر ہو کر متحد انداز میں جدوجہد کی، مرکزی حکومت کے ساتھ بیس دور کی بات چیت کی اور اب وہ اپنے آئینی حقوق کے حصول کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
محبوبہ نے کہا: " پی ڈی پی کا ماننا ہے کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ لوگوں کو امید تھی کہ منتخب حکومت ان کے وقار اور حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے گی، لیکن بدقسمتی سے 50 سے زیادہ ارکان اسمبلی رکھنے والی ہماری حکومت نئی دہلی کو بات چیت کے لیے آمادہ نہ کر سکی۔ نئی دہلی کو جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کچھ اعتماد سازی کے اقدامات (CBMs) شروع کرنے چاہئیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کو شہری علاقوں سے فوج ہٹانے پر غور کرنا چاہیے کیونکہ اب یہاں عسکریت باقی نہیں رہی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ترقی کبھی بھی سیاسی بات چیت کا متبادل نہیں بن سکتی اور نئی دہلی کو عوام کے ساتھ رابطہ بڑھانا ہوگا کیونکہ دوری اور بے گانگی علیحدگی پسندی کو جنم دیتی ہے۔
انہوں نے کہا: "جس طرح کرگل اور لیہہ کی قیادت متحد ہوئی اور مل کر جدوجہد کی، ہم بھی ویسی ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ متحد ہوں تاکہ کچھ حاصل کیا جا سکے۔ بات چیت کا کوئی متبادل نہیں۔"
انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی سرکار بات چیت کے بجائے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ (AFSPA)، پی ایس اے، ایجنسیز کے چھاپوں اور نگرانی کے ذریعے جموں و کشمیر کے لوگوں سے بات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کو عوام کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کرنی چاہیے۔
ادھر، لیہہ اپیکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے جمعہ کو نئی دہلی میں مرکز کے ساتھ مذاکرات کے بعد دعویٰ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات دینے پر "اصولی اتفاق" ہو گیا ہے۔
ان دونوں تنظیموں نے اگست 2019 میں لداخ کو سابق ریاست جموں و کشمیر سے الگ کیے جانے اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے بعد مکمل ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کے مطالبے کے لیے مشترکہ تحریک شروع کی تھی۔
