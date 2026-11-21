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امرتسر میں کشمیری نوجوان کی ہلاکت: محبوبہ مفتی کا امت شاہ سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ
امرتسر میں اعجاز احمد ڈار کی پراسرار ہلاکت پر محبوبہ مفتی نے امت شاہ اور پنجاب ڈی جی پی سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 3:55 PM IST
سرینگر: سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیرِ اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ اور پنجاب پولیس کے سربراہ (ڈی جی پی) سے اپیل کی کہ وہ پنجاب کے شہر امرتسر میں کشمیری نوجوان کی ہلاکت کے معاملے کی مقررہ وقت کے اندر غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنائیں۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر جاری اپنے بیان میں محبوبہ مفتی نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے علاقے کوکرناگ (ہلپورہ) سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ محنت کش اعجاز احمد ڈار 23 ستمبر کو لاپتہ ہو گئے تھے۔ طویل تلاش کے بعد ان کی لاش امرتسر سے برآمد ہوئی۔ میڈیکل رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ نوجوان کو قتل کیا گیا تھا۔
27-year-old Aijaz Ahmed Dar of Kokernag went missing on 23 September. His body was found in Amritsar on 28 October, with medical findings pointing to murder. Two arrested, but the family still awaits justice. @DGPPunjab @HMOIndia, ensure a time-bound probe. Identify and punish every culprit. Contact: Zarifa Bano – 9541400904 (tel:9541400904)— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 21, 2026
انہوں نے نشاندہی کی کہ اگرچہ پولیس نے اس کیس میں اب تک دو افراد کو گرفتار کیا ہے، لیکن تفتیش کی رفتار سست ہونے کے باعث متاثرہ خاندان تاحال انصاف کا منتظر ہے۔
انہوں نے وزارتِ داخلہ اور ڈی جی پی پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے زور دیا کہ اس بہیمانہ قتل میں ملوث تمام مجرموں کی فوری نشاندہی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔
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محبوبہ مفتی نے حال ہی میں متاثرہ خاندان سے ملاقات کر کے ان سے تعزیت کی اور یہ معاملہ پنجاب حکومت کے سامنے بھی اٹھایا۔
واضح رہے کہ ہلپورہ کوکرناگ کے رہائشی اعجاز احمد ڈار روزی روٹی کمانے کی غرض سے پنجاب گئے تھے، جہاں ستمبر کے آخری ہفتے میں وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد امرتسر کے ایک علاقے سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ لواحقین کا الزام ہے کہ قتل کے بعد ان کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
اعجاز اپنے والدین کا اکلوتا سہارا اور سات بہنوں کا واحد بھائی تھا۔ اس دلخراش واقعے کے بعد کوکرناگ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دینے اور متاثرہ غریب خاندان کو مالی معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
(ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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