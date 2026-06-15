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مرکز کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کیلئے عوامی سطح پر 'ستیہ گرہ' شروع کیا جائے: محبوبہ مفتی
انہوں نے کہا کہ عوام کو خود آگے آنا چاہیے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔
Published : June 15, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 3:38 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب تک جموں و کشمیر کے لوگ ملک کے دیگر حصوں کے عوام کے ساتھ اپنے دلوں کو نہیں جوڑیں گے، تب تک یہاں کے مسائل اور مشکلات کا مستقل حل ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق کشمیری عوام اور ملک کے لوگوں کے درمیان اعتماد، ہم آہنگی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تجویز دی تھی کہ وہ ایک آل پارٹی میٹنگ طلب کریں تاکہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے جموں و کشمیر کے مسائل پر بات چیت کریں۔ ان کے مطابق اس طرح ایک مشترکہ سیاسی کوشش کے ذریعے ریاست کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا تھا۔ تاہم، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا اور ابھی تک ان کے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی قیادت اس سمت میں پیش قدمی نہیں کر رہی تو عوام کو خود آگے آنا چاہیے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے اس عمل کو ایک 'ستیہ گرہ' سے تشبیہ دی اور کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے برطانوی راج کے ظلم و ستم کے خلاف عدم تشدد پر مبنی ستیہ گرہ تحریک چلائی تھی، اسی طرح کشمیری عوام کو بھی محبت، خدمت اور عوامی رابطے کے ذریعے ایک مثبت تحریک شروع کرنی چاہیے۔
محبوبہ مفتی نے تجویز دی کہ سیاحت اور امرناتھ یاترا کو اس عوامی رابطہ مہم کا ذریعہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو امرناتھ یاتریوں اور سیاحوں کی بھرپور خدمت، دیکھ بھال اور حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ملک بھر سے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ کشمیری مسلمان امن پسند، مہمان نواز اور روادار لوگ ہیں۔ ان کے مطابق اس سے ملک میں کشمیریوں کے خلاف پھیلائی جانے والی نفرت، غلط فہمیوں اور اسلاموفوبیا کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
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انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر کشمیری عوام اس طرح کی مثبت پہل کریں تو ملک میں ایک نئی فضا پیدا ہوگی اور عوامی سطح پر ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ ان کے مطابق اس کے نتیجے میں مرکزی حکومت بھی جموں و کشمیر کے عوام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات شروع کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے، جس طرح حکومت نے لداخ کے عوام کے مطالبات اور مسائل پر ان سے بات چیت کی۔
محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر کی موجودہ صورت حال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگ مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عوام کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت نظر بند کیا جاتا ہے، جب کہ سینکڑوں نوجوان مختلف جیلوں میں قید ہیں۔
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ان کے مطابق آئے روز چھاپہ مار کارروائیاں کی جاتی ہیں، منشیات کے خلاف مہم کے نام پر لوگوں کی املاک قرق اور مسمار کی جاتی ہیں اور لوگوں کی ملازمتیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں، جس سے خوف اور بے یقینی کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں شہری علاقوں میں فوج کی ضرورت نہیں ہے اور اگر فوج کو شہری آبادی والے علاقوں سے ہٹا لیا جائے تو یہ ایک مثبت قدم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب جموں و کشمیر کے لوگ امرناتھ یاتریوں اور سیاحوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت بھی خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
محبوبہ مفتی نے زور دیا کہ جموں و کشمیر کے مسائل کا حل طاقت یا سخت اقدامات میں نہیں بلکہ عوامی رابطے، اعتماد سازی، سیاسی مذاکرات اور باہمی احترام میں پوشیدہ ہے۔ ان کے مطابق کشمیری عوام اور ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کے درمیان فاصلے کم کرنا ہی ایک پائیدار اور پرامن مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار اننت ناگ کے دورے دوران کیا۔
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