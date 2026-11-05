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محبوبہ مفتی بلا مقابلہ دوبارہ پی ڈی پی صدر منتخب
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سال 2002سے مسلسل اس عہدے پر فائز ہیں۔
By PTI
Published : November 5, 2026 at 3:31 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بلا مقابلہ دوبارہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر منتخب ہو گئیں۔ محبوبہ مفتی 2002 سے مسلسل اس عہدے پر فائز ہیں۔
پارٹی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ جموں اور سرینگر سے تعلق رکھنے والے انتخابی کالج کے ارکان نے متفقہ طور پر محبوبہ مفتی کی دوبارہ صدارت کے حق میں حمایت کی۔
بیان کے مطابق محبوبہ مفتی کو دوبارہ صدر منتخب کرنے کی تجویز سابق وزیر اور پارٹی کے سینئر رہنما عبد الرحمان ویری نے پیش کی، جبکہ پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما محمد خورشید عالم نے اس تجویز کی تائید کی۔ پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں موجود انتخابی کالج کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر محبوبہ مفتی کی امیدواری کی حمایت کی، جو پارٹی کا اجتماعی فیصلہ ظاہر کرتا ہے۔
پارٹی نے مزید بتایا کہ جموں سے تعلق رکھنے والے انتخابی کالج کے ارکان نے آن لائن اجلاس کی کارروائی میں حصہ لیا اور محبوبہ مفتی کی دوبارہ صدارت کے لیے متفقہ حمایت کا اظہار کیا۔
بھارت کے سابق وزیر داخلہ مفتی محمد سعید نے 28 جولائی 1999 کو پی ڈی پی کی بنیاد رکھی۔ مفتی محمد سعید دو مرتبہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور سال 2026میں ان کے انتقال کے بعد سے ان کی دختر محبوبہ مفتی پارٹی کی صدر منتخب ہوتی آ رہی ہیں۔
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