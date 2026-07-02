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محبوبہ مفتی آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات میں کریں گی شرکت، ایران سے ملا دعوت نامہ
مقتول ایرانی رہنما کی آخری رسومات کی سرکاری تقریبات تین سے چھ جولائی تک تہران میں منعقد کی جائیں گی۔
By PTI
Published : July 2, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 12:25 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی ایران کے مقتول سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے سرکاری دعوت ملنے کے بعد انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے دفتر میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ڈائریکٹر محسن قمی نے پی ڈی پی سربراہ کو بھارت کے معزز مہمان کی حیثیت سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت دیا ہے۔
محبوبہ مفتی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ "یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور زندگی میں ایک بار یہ دعوت نامہ (ایران کی طرف سے) حاصل کرنے کا موقع ہے۔ میں سپریم لیڈر کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران کا سفر کروں گی۔"
دعوت نامے میں لکھا گیا ہے کہ 'آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت 28 فروری کو ہوئی اور قومی سوگ اور اسلامی جمہوریہ کے پروٹوکول کے مطابق تین سے چھ جولائی تک تہران میں سرکاری تدفین کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ واضح رہے کہ کچھ غیر ملکی اور غیر مسلم مہمانوں کو نو جولائی کو مدعو کیا گیا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور جمہوریہ ہند کے درمیان گہرے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کی روشنی میں، میں بھارتی قوم کی طرف سے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کرنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔
محبوبہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ’’آپ کی موجودگی ہماری دو عظیم قدیم تہذیبوں کے درمیان گہری دوستی اور باہمی احترام کے ثبوت کے طور پر کام کرے گی۔ پروگرام کے مطابق 'رہبر معظم کی الوداعی تقریب تین جولائی کو تہران کے امام خمینی گرینڈ موسیٰ کمپلیکس میں ہوگی، جس کے اگلے دن یادگاری تقریب اور چھ جولائی کو جلوس جنازہ ہوگا۔
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