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شیش ناگ پر سیاست ہندو مسلم تقسیم پیدا کرنے کے لیے ’فکسڈ میچ‘: این سی ترجمان
این سی ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے شیش ناگ پر جاری تنازعے پر بھاجپا، پی ڈی پی کی سخت مذمت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 5:09 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے بدھ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی پر شیش ناگ سڑک تنازعے کے معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ ملی بھگت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "ہندو مسلم تقسیم پیدا کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ’فکسڈ میچ‘ ہے۔"
سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایم ایل اے زڈی بل، تنویر صادق، نے الزام عائد کیا کہ اس معاملے کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے خلاف ظاہر کرنے اور جتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے مطابق "کشمیر کے لوگ تمام مذاہب کا احترام اور پُرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔"
انہوں نے کہا، ’’یہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان ایک فکسڈ میچ ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ مسلمان اس کے خلاف ہیں۔ بی جے پی اتر پردیش کے انتخابات میں جا رہی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر دے کر اپنی پوزیشن مضبوط کی جا سکے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے۔‘‘
مذاہب کے احترام پر زور دیتے ہوئے صادق نے کہا، "ہمارا مذہب ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ کشمیری مسلمان کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ چاہے کوئی مسلمان ہو یا ہندو، سب کو مل جل کر رہنا ہے۔"
انہوں نے محبوبہ مفتی کی جانب سے اس منصوبے کے آغاز کے وقت خاموشی اختیار کرنے پر بھی سوال اٹھایا اور نشاندہی کی کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) نے 2022 میں یہ تجویز پیش کی تھی، 2023 میں مفاہمت نامے (MoU) پر دستخط ہوئے تھے، جبکہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل (SAC) نے 2024 میں اس منصوبے کو منظوری دی تھی۔
دریں اثنا، صادق نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے متعلقہ وزیر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس منصوبے سے متعلق ماحولیاتی خدشات کا جائزہ لینے کے لیے آلودگی کنٹرول بورڈ، محکمہ ماحولیات اور محکمہ وائلڈ لائف سے رپورٹیں طلب کریں۔
انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جائزے کے دوران اگر کسی قسم کی خلاف ورزی یا طے شدہ اصولوں سے انحراف سامنے آیا تو اسے فوری طور پر روک دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ماحولیاتی تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ تنویر صادق نے کہا،"ہم اس کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی کشمیری اس کے خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی ماحولیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔"
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