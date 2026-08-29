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کشتواڑ کم عمر حاملہ کی موت: کیس کرائم برانچ کے حوالے کیا جائے، محبوبہ مفتی کی ایل جی سے اپیل
محبوبہ مفتی نے چھاترو میں کمسن طالبہ کی مبینہ جنسی زیادتی اور موت کی شفاف، منصفانہ اور وقت مقررہ میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 29, 2026 at 1:45 PM IST
جموں (عامر تانترے) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں کم عمر لڑکی کے مبینہ ریپ اور اسقاط حمل کے بعد موت کے معاملے کی کرائم برانچ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ چھاترو، کشتواڑ میں اسکول کی طالبہ کے ریپ اور قتل کا واقعہ خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کا محض ایک اور واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے اجتماعی ضمیر پر ایک گہرا زخم ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اس وحشیانہ جرم کو 10 دن گزرنے کے باوجود اس معاملے پر خاموشی متاثرہ خاندان کی تکلیف کو مزید بڑھا رہی ہے اور انصاف کے نظام پر عوام کے اعتماد کو کمزور کر رہی ہے۔" محبوبہ مفتی نے کہا کہ "اگر اب بھی فیصلہ کن کارروائی نہیں کی گئی اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر مثالی سزا نہیں دی گئی تو ایسے سنگین جرائم بلا خوف جاری رہیں گے۔"
The rape and murder of a school girl in Chatroo, Kishtwar, is not merely another instance of rising crimes against women. It is a deep, festering wound on the conscience of our society.Ten days on, the silence surrounding this brutal crime is only deepening the anguish of the…— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 29, 2026
انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر یہ معاملہ کرائم برانچ کے حوالے کریں تاکہ منصفانہ، شفاف اور مقررہ وقت کے اندر تحقیقات مکمل کی جا سکیں۔
یہ واقعہ 20 اگست کو پیش آیا تھا، جب ایک اسکول میں زیر تعلیم کم عمر طالبہ کی موت مبینہ طور پر حمل ساقط کرنے والی ادویات دیے جانے کے بعد ہوئی۔ پولیس کے مطابق طالبہ مبینہ طور پر ایک سرکاری اسکول کے استاد خالد حسین شیخ کی جانب سے بار بار جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ پانچ ماہ کی حاملہ ہوگئی تھی۔
پولیس تحقیقات کے مطابق خالد حسین شیخ اور اس کے بھائی طارق حسین شیخ نے مبینہ طور پر حمل غیر قانونی طریقے سے ختم کرنے کی سازش کی اور اس کے لیے کئی افراد کی مدد حاصل کی۔
اب تک پولیس اس معاملے میں چھ افراد کو گرفتار کرچکی ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں خالد حسین شیخ، طارق حسین شیخ، ضلع اسپتال کشتواڑ کا صفائی کارکن فاروق احمد شیخ، گورینال سے تعلق رکھنے والے محمد اسحاق اور ریاض احمد، اور ضلع اسپتال کشتواڑ کی ایک نرس سونیکا پریہار شامل ہیں۔
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