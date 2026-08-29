ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ کم عمر حاملہ کی موت: کیس کرائم برانچ کے حوالے کیا جائے، محبوبہ مفتی کی ایل جی سے اپیل

محبوبہ مفتی نے چھاترو میں کمسن طالبہ کی مبینہ جنسی زیادتی اور موت کی شفاف، منصفانہ اور وقت مقررہ میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

ا
محبوبہ مفتی (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 29, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (عامر تانترے) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں کم عمر لڑکی کے مبینہ ریپ اور اسقاط حمل کے بعد موت کے معاملے کی کرائم برانچ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔

جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ چھاترو، کشتواڑ میں اسکول کی طالبہ کے ریپ اور قتل کا واقعہ خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کا محض ایک اور واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے اجتماعی ضمیر پر ایک گہرا زخم ہے۔

انہوں نے کہا کہ "اس وحشیانہ جرم کو 10 دن گزرنے کے باوجود اس معاملے پر خاموشی متاثرہ خاندان کی تکلیف کو مزید بڑھا رہی ہے اور انصاف کے نظام پر عوام کے اعتماد کو کمزور کر رہی ہے۔" محبوبہ مفتی نے کہا کہ "اگر اب بھی فیصلہ کن کارروائی نہیں کی گئی اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر مثالی سزا نہیں دی گئی تو ایسے سنگین جرائم بلا خوف جاری رہیں گے۔"

انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر یہ معاملہ کرائم برانچ کے حوالے کریں تاکہ منصفانہ، شفاف اور مقررہ وقت کے اندر تحقیقات مکمل کی جا سکیں۔

یہ واقعہ 20 اگست کو پیش آیا تھا، جب ایک اسکول میں زیر تعلیم کم عمر طالبہ کی موت مبینہ طور پر حمل ساقط کرنے والی ادویات دیے جانے کے بعد ہوئی۔ پولیس کے مطابق طالبہ مبینہ طور پر ایک سرکاری اسکول کے استاد خالد حسین شیخ کی جانب سے بار بار جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ پانچ ماہ کی حاملہ ہوگئی تھی۔

پولیس تحقیقات کے مطابق خالد حسین شیخ اور اس کے بھائی طارق حسین شیخ نے مبینہ طور پر حمل غیر قانونی طریقے سے ختم کرنے کی سازش کی اور اس کے لیے کئی افراد کی مدد حاصل کی۔

اب تک پولیس اس معاملے میں چھ افراد کو گرفتار کرچکی ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں خالد حسین شیخ، طارق حسین شیخ، ضلع اسپتال کشتواڑ کا صفائی کارکن فاروق احمد شیخ، گورینال سے تعلق رکھنے والے محمد اسحاق اور ریاض احمد، اور ضلع اسپتال کشتواڑ کی ایک نرس سونیکا پریہار شامل ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

کشتواڑ میں کم عمر حاملہ کی موت: نرس پوچھ تاچھ کیلیے حراست میں

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI ON CHATROO INCIDENT
CHATROO MINOR RAPE AND DEATH CASE
KISHTWAR PREGNANT STUDENT DEATH
کشتواڑ کم عمر حاملہ
MEHBOOBA MUFTI DEMANDS CBI PROBE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.