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شیشناگ جھیل کے قریب تعمیراتی کام بند اور BRO سے معاہدہ منسوخ کیا جائے: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی شیشناگ جھیل کے قریب سبھی طرح کے تعمیراتی کام فوراً روکنے اور وہاں سے جے سی بی مشین ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : November 26, 2026 at 2:52 PM IST
سرینگر: سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے شیشناگ جھیل کے قریب سڑک تعمیر کرنے کے لیے بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کے ساتھ کیے گئے مفاہمت نامے (ایم او یو) کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا یہ مطالبہ منتخب حکومت کی وضاحت کے ایک روز بعد سامنے آیا۔ گزشتہ روز منتخب حکومت کے وزیر جنگلات نے واضح کیا تھا کہ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پہلگام کے بالائی علاقے میں واقع شیشناگ جھیل کے قریب کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔
محبوبہ مفتی نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو BRO کے ساتھ کیا گیا معاہدہ منسوخ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ "سیاسی رہنماؤں سمیت ماہرین کی ایک ٹیم شیشناگ جھیل کا دورہ کرے اور وہاں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے۔"
'وجود کا مسئلہ'
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ شیشناگ جھیل ہندوؤں کے لیے مقدس مقام ہے اور امرناتھ یاترا کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھیل کے قریب بھاری مشینری کے ذریعے تعمیراتی کام کرنے سے ماحولیاتی توازن متاثر ہوگا اور امرناتھ گپھا میں موجود شیو لنگم وقت سے پہلے ہی پگھل سکتا ہے۔ ’’یہ جھیل دریائے لِدر کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے، جو آگے چل کر دریائے جہلم کو پانی فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔‘‘
منظوری کیسے ملی؟
انہوں نے کہا کہ شیشناگ کوئی تفریحی مقام نہیں ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ محبوبہ نے سوال کیا کہ عمر عبداللہ حکومت نے اس علاقے کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لیے بغیر BRO کے ساتھ معاہدے کو منظوری کیسے دی؟ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ انہیں شیشناگ جھیل تک جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔
واضح رہے کہ محبوبہ مفتی نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہیں شیشناگ جھیل جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے جھیل کا از خود معائنہ کرنے کی اس وقت ٹھان لی تھی جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کرنے لگی جس میں جھیل کے بالکل قریب ایک جے سی بی مشین سے سڑک کی تعمیر کا کام ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
معاہدہ منسوخ کرنے کی اپیل
ادھر، سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا: "BRO کے ساتھ کیا گیا معاہدہ منسوخ کیا جانا چاہیے۔ عمر عبداللہ کو یہ معاہدہ عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ کام روک دیا جائے اور جے سی بی مشین کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں قانون ساز اور ماحولیاتی ماہرین شامل ہوں۔ معاہدے کو عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ حکومت نے کس بات پر دستخط کیے ہیں۔"
محبوبہ مفتی کا یہ بیان جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات الطاف احمد وانی (کلو) کے اس بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ "شیشناگ جھیل محفوظ ہے اور وہاں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔"
وزیر نے بتایا تھا کہ محکمہ جنگلات کے افسران کی ایک ٹیم نے جھیل کے مقام کا دورہ کیا ہے۔ ان کے مطابق شیشناگ جھیل اور راستے کے درمیان تقریباً 200 سے 300 فٹ کا فاصلہ ہے۔ وزیر جنگلات نے شیشناگ کو مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ایک مقدس مقام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ "حکومت اس کی تقدس برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح پابند ہے۔"
محبوبہ مفتی نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر وہاں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا تھا تو پھر انہیں شیشناگ جاتے ہوئے راستے میں کیوں روکا گیا؟ ’’مجھے لوگوں کی طرف سے مسلسل فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں کو پولیس تھانوں میں طلب کیا گیا ہے۔ ان میں ایک خاتون زرکا بانڈے بھی شامل ہیں، جنہوں نے شیشناگ جھیل کے تحفظ کے لیے دائر کی گئی عرضی کو شیئر کیا تھا۔"
یاد رہے کہ شیشناگ جھیل کے قریب جے سی بی مشین سے زمین کی کھدائی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس کے دو قانون سازوں سید بشیر احمد ویری اور جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی، ماحولیاتی کارکن راجہ مظفر اور سوشل میڈیا پر لوگوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا تھا۔
اس سے قبل پیر کے روز بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) نے کہا تھا کہ وہ امرناتھ یاترا کے بعد کے کام تمام متعلقہ حفاظتی اصولوں اور ماحولیاتی تحفظ کے ضوابط کے مطابق انجام دے رہی ہے۔
امرناتھ یاتریوں کے لیے کشادہ سڑک
بی آر او نے ایک بیان میں کہا تھا کہ گزشتہ برسوں کی یاترا کے تجربے اور امرناتھ جی یاترا کے لیے کشادہ راستے کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے پٹریوں کو چوڑا کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس کام کا مقصد راستے کے کمزور حصوں کو مستحکم کرنا، راستے کو ضرورت کے مطابق کشادہ کرنا، بھیڑ کم کرنا اور یاتریوں کی محفوظ آمدورفت کو یقینی بنانا ہے۔
بی آر او نے جھیل کے قریب نئے تعمیراتی کام شروع کیے جانے کے دعوؤں کو غلط قرار دیا تھا۔
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