سراج العلوم کی بندش سے علماء میں بے چینی: محبوبہ مفتی
دینی اداروں کی بندش اور ریونیو سے اردو ہٹانے کی تجویز پر محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ حکومت کی سخت تنقید کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 4, 2026 at 1:04 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں سراج العلوم نامی ادارے کو سیل کرنے اور ریونیو سروسز سے اردو کو ہٹانے کی تجویز کو "کشمیر کے لوگوں کی ثقافتی اور مذہبی شناخت پر حملہ" سے تعبیر کیا ہے۔
وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں پی ڈی پی کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک اجتماع کے حاشیہ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت پر الزام عائید کیا کہ وہ بی جے پی حکومت کے ساتھ مل کر کشمیر کے لوگوں کی "ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مٹانے" میں شریک ہے۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا: "ہماری حکومت سراج العلوم جیسے ادارے کی بندش پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس ادارے نے غریب خاندانوں کے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا۔ اس کی بندش سے مذہبی علماء میں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ سراج العلوم سے پہلے درگاہ علاقے میں مدینۃ العلوم کو بھی بند کیا گیا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا: "بی جے پی حکومت ایک ایجنڈے کے تحت جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر ایسے تمام ادارے بند کر رہی ہے جو یہاں بچوں کو دینی اور عصری تعلیم فراہم کرتے ہیں، اور ریونیو سروسز سے اردو کو ہٹانے کے ساتھ یہ ہمارے مذہبی شعائر، ثقافت پر حملہ ہے اور ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے۔"
سراج العلوم وادی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں واقع ایک اسکول اور کالج ہے جسے کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت ایک کالعدم مذہبی تنظیم "جماعت اسلامی" سے مبینہ تعلقات کے الزام میں بند کر دیا تھا۔ تاہم، سراج العلوم کے منتظمین نے جماعت اسلامی سے کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے۔
ادھر، ریونیو بھرتیوں میں اردو کو ہٹانے کی تجویز پر بھی سیاسی تنازعہ جاری ہے جس نے منتخب حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ تجویز ان کے دفتر کو بھیجی جائے گی اور وہ اسے نافذ نہیں ہونے دیں گے۔
