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کشمیر کے مظاہرین پر تشدد جائز؟ محبوبہ مفتی کے بیان پر تنازع، معافی مانگنے کا مطالبہ
نیشنل کانفرنس نے محبوبہ مفتی کے بیان پر شدید اعتراض ظاہر کیا، جبکہ الطاف بخاری نے بھی ماضی کے حکومتی اقدامات کا حوالہ دیا۔
Published : July 25, 2026 at 7:27 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے اس بیان پر زبردست تنازع شروع ہوگیا ہے، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر عسکریت پسندی کے دور میں کشمیر میں مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال (تشدد) کو کسی حد تک درست قرار دیا۔
محبوبہ مفتی اپنی دختر التجا کے ہمراہ نئی دہلی پہنچیں اور جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاج کی حمایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں عسکریت پسندی اور سکیورٹی فورسز کی موجودگی کے دوران مظاہرین کے خلاف تشدد کا استعمال ’’کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے‘‘۔ تاہم، اسی ویڈیو کلپ میں محبوبہ مفتی دہلی پولیس کی جانب سے غیر مسلح طلبہ کے خلاف کارروائی کی مذمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔
محبوبہ مفتی نے کہا: "صرف دہلی پولیس ہی نہیں بلکہ فسادی بھی طلبہ کو مارنے میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے کشمیر میں کئی سال تک ایسا دیکھا ہے، لیکن وہاں عسکریت پسندی ہے، جہاں ایک طرف سکیورٹی فورسز اور دوسری طرف عسکریت پسند ہیں۔ اس لیے کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن (دہلی میں احتجاج کر رہے) یہ طلبہ غیر مسلح اور پُرامن تھے اور انہوں نے کوئی پتھر بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے باوجود دہلی پولیس اور فسادی انہیں بے رحمی سے مار رہے تھے۔ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔"
جموں کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے محبوبہ مفتی کے بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے پی ڈی پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ "کیا جموں و کشمیر کا ہر شہری عسکریت پسند ہے؟ کیا ریزرویشن یا دیگر مسائل پر احتجاج کرنے والے لوگ بھی عسکریت پسند ہیں؟ مجھے حیرت ہے کہ وہ دہلی میں ہونے والے تشدد کی مذمت کرتی ہیں، لیکن جموں و کشمیر میں اسی طرح کے تشدد کو درست قرار دیتی ہیں۔‘‘ تنویر صادق نے محبوبہ مفتی کے ریمارکس کو ’’شرمناک‘‘ قرار دیا۔
تنویر صادق نے کہا کہ "کشمیری بھی ملک کے برابر کے شہری ہیں، لیکن محبوبہ مفتی نے کشمیر کے ہر مظاہرین کو ’’ملی ٹنٹ‘‘ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا: "کشمیری طلبہ یا مظاہرین کا درد، عزت اور حقوق کسی بھی دوسرے بھارتی شہری سے کم نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی پی نے کئی بار کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان کی تکلیف کو جائز ٹھہرانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ رویہ قائدانہ نہیں بلکہ اپنے ذمہ داریوں سے فرار ہونے کے مترادف ہے۔‘‘
اس سے قبل جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے بھی محبوبہ مفتی کے جنتر منتر احتجاج میں شرکت پر ان کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ محبوبہ مفتی کو سی جے پی کے احتجاج میں شامل ہونے اور مظاہرین سے ہمدردی کا اظہار کرنے کا ’’کوئی اخلاقی حق نہیں‘‘ ہے۔ الطاف بخاری نے ماضی میں کشمیر میں مظاہرین سے نمٹنے کے پی ڈی پی کی قیادت والی حکومت کے ریکارڈ کا حوالہ دیا۔
کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گن کا استعمال
الطاف بخاری نے کہا: ’’انہیں احتجاج میں شامل ہونے اور مظاہرین سے ہمدردی کا اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ان کا ماضی مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ جب وہ اقتدار میں تھیں تو انہوں نے احتجاج کرنے والے بچوں کے خلاف پیلٹ گنوں کا استعمال کیا تھا۔‘‘
دریں اثناء، محبوبہ مفتی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کو نوجونوانوں کی جیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اب ملک کا مستقبل ’’محفوظ ہاتھوں‘‘ میں ہے۔
انہوں نے سرینگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ’’کوئی تشدد نہیں ہوا اور نوجوانوں نے گاندھی کے طریقے پر عمل کیا۔ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نوجوانوں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے گاندھی کے نظریے کو دوبارہ زندہ کیا اور ہندو مسلم تقسیم کو مسترد کر دیا۔‘‘ تاہم این سی کے الزامات اور کشمیری احتجاجیوں پر انکے ریمارکس سے متعلق پوچھے گئے سوال کا محبوبہ نے جواب نہیں دیا۔
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