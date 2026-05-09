محبوبہ مفتی نے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی پر سوال اٹھایا
محبوبہ نے کہا اگر کوئی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہےتو اسے جیل میں ڈالئے لیکن آپ ان کے گھر کیوں گرا رہے ہیں؟
Published : May 9, 2026 at 10:23 PM IST
سری نگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ہفتے کے روز کہا کہ منشیات کے اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے لیکن بے گناہ خاندانوں کو ان کے گھر گرا کر ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر کوئی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے تو اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے لیکن آپ کو ان پولیس والوں سے بھی پوچھنا چاہیے جو ان سے پیسے لیتے ہیں اور انہیں جانے دیتے ہیں۔ ان کے گھر کیوں گرائے جا رہے ہیں؟ خاندانوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کے گھر کیوں گرا رہے ہیں؟ یہاں انصاف نہیں ہے۔"
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا عمر اگر عوام کو بلڈوزر بابا پسند ہوتے تو آپ کو ووٹ کیوں دیتی؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کو یہ سوچ کر 50 ایم ایل اے دیے کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے۔"
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں آج صبح منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم کے تحت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی پد یاترا کا حوالہ دیتے ہوئے پی ڈی پی صدر نے الزام لگایا کہ سرکاری ملازمین، اسکول کے اساتذہ اور طلباء کو صبح 6:30 بجے تقریب میں پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
محبوبہ نے کہا میں اس شخص کا نام ظاہر نہیں کروں گی جس نے مجھے کل آدھی رات کو پیغام بھیجا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر اننت ناگ میں منشیات سے پاک مہم چلا رہے تھے، لیکن تمام عملے اور اسکول کے عملے کو جن میں خواتین اور لڑکیاں شامل ہیں، کو صبح ساڑھے 6 بجے پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا میں لیفٹیننٹ گورنر کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مہم ایک اچھی پہل ہے لیکن میرے خیال میں انہیں انتظار کرانا ناانصافی ہے۔
پی ڈی پی سربراہ نے حکومت پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ قابل نوجوانوں کو مواقع سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ بھرتی کے عمل پر سیاسی تعصب کا غلبہ ہے۔
