ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ مفتی نے زیر سماعت قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا
محبوبہ نے کہاکہ عدالت سے رجوع کرنے سے پہلے حکومت سے زیر سماعت قیدیوں کو واپس جموں و کشمیر منتقل کرنے کی اپیل کی تھی۔
Published : October 25, 2025 at 10:48 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے جس میں طویل عرصے سے جیلوں میں بند زیر سماعت قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کی مانگ کی گئی ہے۔
اپنی درخواست میں، محبوبہ نے عدالت پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ زیر سماعت افراد کو بروقت انصاف اور مناسب قانونی مدد ملے۔ انہوں نے درخواست کی کہ یونین ٹیریٹری سے باہر کی جیلوں میں بند قیدیوں کو واپس مقامی جیلوں میں منتقل کیا جائے جب تک کہ حکام انہیں علاقے سے باہر رکھنے کی تحریری، کیس سے متعلق وجوہات فراہم نہ کریں۔ انہوں نے ہر تین ماہ بعد ایسے مقدمات کا عدالتی جائزہ لینے کا بھی مطالبہ کیا۔
محبوبہ نے کہا کہ عدالت سے رجوع کرنے سے پہلے انہوں نے حکومت سے زیر سماعت قیدیوں کو واپس جموں و کشمیر منتقل کرنے کی اپیل کی تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے عرضی میں کہا، "میں یہ عرضی مفاد عامہ میں دائر کر رہی ہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زیر سماعت قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔"
ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 226 کا حوالہ دیتے ہوئے، پی ڈی پی سربراہ نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ مرکزی حکومت، جموں و کشمیر کے محکمہ داخلہ اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کو مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے باہر بند تمام زیر سماعت قیدیوں کو فوری طور پر مقامی جیلوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کرے۔ انہوں نے دوری کی وجہ سے قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کو درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا، "5 اگست، 2019 کے بعد، آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد، تحقیقات یا مقدمے کا سامنا کرنے والے بہت سے باشندے جموں اور کشمیر سے باہر جیلوں میں بند ہیں۔ اس سے خاندانوں کو سفر کرنے اور قانونی مشورہ لینے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔"
درخواست میں زیر سماعت قیدیوں کو ان کے گھروں سے دور رکھنے کے طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے اور اسے آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت دیے گئے ان کے منصفانہ ٹرائل کے حق اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "اس سے خاندان کے باقاعدگی سے ملنے اور وکلاء سے مشاورت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور قیدیوں کے حالات سزا یافتہ قیدیوں سے بدتر ہیں۔"
محبوبہ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی اقدامات تجویز کی، جن میں ہفتہ وار فیملی وزٹ کو یقینی بنانے کے لیے ایک پروٹوکول، بغیر کسی مداخلت کے نجی وکیل کلائنٹ کی ملاقاتیں، اور زیر سماعت قیدیوں کے خاندانوں کے لیے سفری اخراجات کی کوریج شامل ہے۔ محبوبہ نے تعمیل کی نگرانی کے لیے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں دو رکنی نگرانی اور شکایات کے ازالے کی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا۔
پٹیشن میں زیر سماعت قیدیوں کی حالت، تحویل کے نوشتہ جات کے آڈٹ، وکیل کلائنٹ میٹنگ کے رجسٹر، اور اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی (ایس ایل ایس اے) کے پروڈکشن آرڈر کے بارے میں ہائی کورٹ کو سہ ماہی رپورٹس مانگی گئی ہیں۔ اس میں مزید درخواست کی گئی ہے کہ تمام قیدیوں کے جموں و کشمیر واپس آنے تک خاندانوں کو سفر اور رہائش کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے۔
محبوبہ نے بروقت ٹرائل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ زیر سماعت قیدیوں کی یونین ٹیریٹری سے باہر منتقلی وکلاء اور ملزمان کے لیے مؤثر طریقے سے اپنا دفاع تیار کرنا مشکل بناتی ہے۔ درخواست میں قیدیوں کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے واضح ٹائم لائنز اور حراستی انتظامات کی وجہ سے ہونے والی تاخیر کو روکنے کے لیے اقدامات کی درخواست کی گئی ہے۔