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سرینگر: محبوبہ مفتی کی میرواعظ عمر فاروق سے ملاقات، یوٹی کی سیاسی و سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال
میر واعظ عمر فاروق نے جانکاری دی کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ یہ ملاقات اتوار کی دوپہر ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔
Published : September 28, 2026 at 7:06 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سرینگر میں حریت لیڈر اور اہم مذہبی رہنما میرواعظ عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔
دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات اتوار کی دوپہر میر واعظ عمر فاروق کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں دونوں نے سماجی اور ثقافتی امور کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
میرواعظ نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ "محبوبہ جی نے آج مجھ سے ملاقات کی۔ ہم نے خطے کو درپیش سماجی خدشات اور چیلنجز پر بات چیت کی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر مشترکہ طور پر ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ مجموعی طور پر یہ ایک اچھی بات چیت تھی۔"
دونوں رہنما اتوار کو سرینگر میں ایک 'یوتھ کنکلیو' میں شرکت کرنے والے تھے، تاہم اس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما سکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکے۔ تاہم، دونوں انہوں نے دوپہر کے وقت نگین میں واقع میرواعظ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ پی ڈی پی کے ایک رہنما نے بتایا کہ محبوبہ مفتی جموں و کشمیر میں سماج کے مختلف طبقات بشمول مذہبی رہنماؤں، فنکاروں، نوجوانوں، خواتین اور ثقافتی کارکنوں سے رابطے کی مہم چلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "میرواعظ صاحب کے ساتھ یہ ملاقات اسی عوامی رابطے کا حصہ ہے۔"
حالیہ ہفتوں میں، محبوبہ مفتی اور میر واعظ نے کچھ سماجی اور سیاسی مسائل پر یکساں موقف کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں رہنماؤں نے وادیِ گریز میں مجوزہ ایک 'تانترک' تقریب کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے مذہبی و سیاسی تنظیم جماعت اسلامی پر عائد پابندی ہٹانے کے معاملے پر بھی یکساں موقف کا اظہار کیا۔
سیاست سے ہٹ کر، میر واعظ سرینگر کی جامع مسجد کے منبر سے اپنے جمعہ کے خطبات کے دوران ترقیاتی مسائل اور نوجوانوں میں منشیات کی لت کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف بھی مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ (ایجنسی مشمولات کے ساتھ)
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