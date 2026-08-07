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عمر عبداللہ کو دفعہ 370 کی بات کرنے والوں سے نفرت ہے، محبوبہ مفتی کا ’فکسڈ میچ‘ والے طنز پر ردعمل
التجا مفتی کے خلاف ایف آئی آر پر محبوبہ نے عمر عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دفعہ 370 پر اپنا موقف واضح کیا۔
Published : August 7, 2026 at 7:35 PM IST
سرینگر : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ دفعہ 370 کے بارے میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا یہ بیان عمر عبداللہ کے اس تبصرے کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے پی ڈی پی رہنما اور محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کے خلاف درج ایف آئی آر کو ’فکسڈ میچ‘ قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا تھا۔
سرینگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ "عمر عبداللہ کو التجا مفتی کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ معاملے کو دوسرے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا: "شرم ہے ان لوگوں پر جو بڑے لیڈر بن گئے ہیں، لیکن پولیس کارروائی کی مذمت کرنے کے بجائے الگ الگ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ انہوں نے دفعہ 370 کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیے، لیکن اب دفعہ 370 کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔"
محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے اس بیان پر ردعمل دے رہی تھیں جس میں انہوں نے جموں میں صحافیوں سے کہا تھا کہ پی ڈی پی اور پولیس کے درمیان ہونے والے ’فکسڈ میچ‘ پر ان سے کوئی تبصرہ نہ مانگا جائے۔
عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ "بنتا ہے‘"والے بیان کے بعد پی ڈی پی کی ساکھ اور امیج کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کے مطابق یہ پارٹی خود وجود میں نہیں آئی بلکہ ایجنسیز نے اسے قائم کیا تھا اور جب بھی پارٹی کو ساکھ کے بحران کا سامنا ہوتا ہے، ایجنسیز اس کی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ’’کیا التجا مفتی پانچ سال کی بچی ہے کہ کسی کو کاٹ لے گی؟‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ’فکسڈ میچ‘ کے ذریعے لوگوں کو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
التجا مفتی کے خلاف ایف آئی آر
جموں و کشمیر پولیس نے جمعرات کو التجا مفتی کے خلاف ایک پولیس افسر پر مبینہ حملے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ یہ کارروائی منگل کی شام، 4 اگست کو سرینگر میں دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی کے موقع پر پی ڈی پی کے احتجاج کے دوران پولیس کے ساتھ ان کی مبینہ جھڑپ کے بعد کی گئی۔
پی ڈی پی نے دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی پر جموں و کشمیر بھر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، 4 اگست کو التجا مفتی اور محبوبہ مفتی سرینگر میں پی ڈی پی دفتر پہنچیں اور وہاں کینڈل لائٹ پروٹیسٹ کیا۔
پی ڈی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پولیس نے پی ڈی پی دفتر کے قریب شیرِ کشمیر پارک میں التجا مفتی کو روک دیا اور انہیں لال چوک کی طرف جانے سے روکا گیا۔ پارٹی کا الزام ہے کہ اس دوران پولیس اہلکاروں نے التجا کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی۔
پولیس نے جمعہ کو سرینگر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 63/2026 درج کی۔ مقدمے میں بی این ایس کی دفعات 32، 121 اور 191 (2) شامل کی گئی ہیں، جن کا تعلق مبینہ حملے، پولیس افسر کو فرائض انجام دینے سے روکنے اور ہنگامہ آرائی سے ہے۔
دریں اثنا، التجا مفتی آج کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں تفتیشی افسران کے سامنے پیش ہوئیں۔ ان کے ساتھ پارٹی کے درجنوں کارکن بھی موجود تھے، جو ان کی حمایت اور دفعہ 370 کی بحالی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ التجا مفتی کا کہنا ہے کہ وہ تفتیش میں پولیس کا پوری طرح سے تعاون کریں گی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر دفعہ 370کی جدو جہد جاری رکھیں گی۔
ادھر، محبوبہ مفتی نے التجا کے خلاف ایف آئی آر کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ التجا پولیس کو جواب دیں گی۔ محبوبہ نے الزام عائد کیا کہ "ایک مرد کسی عورت کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ایس پی نے اپنے پی ایس اوز کو اسے پکڑنے اور بدسلوکی کرنے کا حکم دیا۔"
’عمر عبداللہ کو بھی دفعہ 370 کی بات پسند نہیں‘
محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کی طرح ان لوگوں کو ’’ناپسند‘‘ کرتے ہیں جو دفعہ 370 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ 5 اگست کو سرینگر میں رہنے اور دفعہ 370 پر بات کرنے سے بچنے کے لیے پونچھ چلے گئے۔
وزیر اعلیٰ نے 5 اگست کو پونچھ اور راجوری اضلاع کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے پیر پنجال کے علاقے میں حالیہ سیلاب اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد بحالی اور بازآبادکاری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ان واقعات میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ کروڑوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچا تھا۔
محبوبہ نے کہا: "اگر بی جے پی کو دفعہ 370 کی بات کرنے والوں سے نفرت ہے تو عمر صاحب، آپ کو بھی دفعہ 370 کی بات کرنے والوں سے تلخی ہے۔ آپ 5 اگست کو سیلاب کا جائزہ لینے کے لیے پونچھ چلے گئے تاکہ دفعہ 370 پر بات کرنے سے بچ سکیں۔"
پی ڈی پی صدر نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج کرنے والی کسی دوسری جماعت کو محدود نہیں کیا گیا اور صرف ان کی بیٹی کے خلاف دفعہ 370 کے حق میں احتجاج کرنے پر پولیس نے مقدمہ درج کیا۔
انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی کی جانب سے خواتین کے بارے میں مبینہ توہین آمیز بیانات پر کوئی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی؟
محبوبہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس، اپنی پارٹی، پیپلز کانفرنس اور کانگریس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ان جماعتوں نے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے احتجاج کیا تھا۔ ان کے بقول، "ہم نے دفعہ 370 کا مطالبہ کیا اور اس کی منسوخی کے خلاف احتجاج کیا، اسی لیے ہمارے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔"
’دفعہ 370 کو 1975 میں ہی کمزور کیا گیا تھا‘
محبوبہ مفتی نے حال ہی میں 'را' کے سابق سربراہ اے ایس دُلت کے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں دیے گئے بیان کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دُلت نے اپنے بیان میں ذکر کیا تھا کہ دفعہ 370 کو مقدس حیثیت حاصل تھی اور 1975 میں اندرا-شیخ معاہدے کے وقت اسے کمزور کیا گیا تھا۔
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