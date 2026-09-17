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'السلام علیکم، انشاء اللہ' کہنے پر آئی پی ایس افسر کے تبادلے پر محبوبہ مفتی کا بی جے پی پر غصہ پھوٹا
بنگال میں ایک مسلم IPS افسر کے تبادلے کےبعد محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر مسلمانوں کی زبان کی نگرانی کرنے کا الزام لگایا۔
Published : September 17, 2026 at 1:47 PM IST
سرینگر: پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے جمعرات کو بی جے پی پر عدم تحفظ کا شکار ہونے کا الزام لگایا۔ محبوبہ نے کہا کہ مرکز میں برسراقتدار پارٹی اب ملک میں مسلم کمیونٹی کی زبان پر پولیسنگ کر رہی ہے۔
آئی پی ایس افسر بشریٰ بانو کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے اقلیتی برادری کو اب کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔
Bushra Bano’s transfer after saying “Assalamu Alaikum”, “InshaAllah” and “JazakAllah”, followed by the West Bengal CM calling an election a “test” of Muslim loyalty , a veiled threat to the community as a whole doesn’t shock us anymore.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 17, 2026
What is rather amusing is that three… pic.twitter.com/NI0aH7XpTL
واضح رہے ، آئی پی ایس افسر بشریٰ بانو کا مغربی بنگال کے کھڑگپور میں اے ایس پی کے طور پر چارج سنبھالنے کے صرف ڈھائی ماہ بعد تبادلہ کر دیا گیا۔ بشریٰ بانو نے اپنے آئی پی ایس افسر بننے کا سفر شیئر کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں خطاب کے دوران انہوں "السلام علیکم اور انشاء اللہ" کا استعمال کیا تھا، جس کے بعد ایک ہندو تنظیم نے اس کی شکایت کی۔ معاملہ داخلہ سکریٹری تک پہنچا تو بشریٰ بانو کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حالانکہ حکومت نے اسے معمول کا عوامی مفاد میں لیا گیا فیصلہ قرار دیا۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "السلام علیکم، 'انشاء اللہ' اور 'جزاک اللہ' کہنے پر بشریٰ بانو کا تبادلہ اور پھر مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ (سویندو ادھیکاری) کے ذریعہ انتخابات کو مسلمانوں کی وفاداری کا 'امتحان' قرار دیا جانا، یہ اب پوری برادری کے لیے حیران کن واقعہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز ہے کہ امن اور اللہ کی رحمت جیسے سادہ الفاظ ایک بڑی سیاسی جماعت کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔
"یہ کافی مضحکہ خیز ہے کہ تین سادہ الفاظ - 'خدا کی آپ پر رحمت ہو'، 'خدا کی مرضی'، اور 'خدا کی حمد' - اتنی بڑی اور طاقتور جماعت کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔"
محبوبہ نے کہا، "پہلے، ہمارے کھانے، کپڑے، اور شادی اور اب ہمارے الفاظ اور ہمارے ووٹوں پر بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے، عدم تحفظ، تمہارا نام بی جے پی ہے۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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