دہشت گردی سے مفتی خاندان کے ممکنہ تعلق کی جانچ ہونی ہونی چاہیے: بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر
بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے سوال کیا کہ 'کشمیر ٹائمز کا دفاع کرنے میں محبوبہ مفتی جلدی کیوں دکھاتی ہیں؟'
Published : November 23, 2025 at 7:09 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 12:30 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں و کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، الطاف ٹھاکر نے گذشتہ روز یہ دعویٰ کیا کہ 'وہ بار بار کشمیر ٹائمز کا دفاع کرتی ہیں'، جو ان کے مؤقف اور ایجنسیوں کی انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں پر ان کے مسلسل اعتراضات پر سوال کھڑے کرتا ہے۔
ایک بیان میں ٹھاکر نے کہا کہ 'یہ پیٹرن اب بہت واضح ہے جب بھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ماضی کی متنازع سرگرمیوں کے حوالے سے اخبار کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، مفتی خاندان اس کے سب سے بڑے حامی بن جاتے ہیں۔'
ٹھاکر نے کہا کہ 'یہ بات عجیب ہے اور گہرے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ محبوبہ مفتی اور التجا فوراً کشمیر ٹائمز کے حق میں کیوں کود پڑتی ہیں؟ ان کا کیا مفاد ہے؟ کیا کوئی پرانا تعلق یا اثر ہے جو ہر بار انہیں سامنے لے آتا ہے؟"
انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو وہ بشمول کسی بھی مشکوک وابستگی تمام پہلوؤں کی گہرائی سے جانچ کریں، بجائے اس کے کہ سیاسی شور شرابہ ان کارروائیوں کو متاثر کرے جن کا مقصد علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والے نیٹ ورکس کو ختم کرنا ہے۔
ٹھاکر نے مزید کہا کہ انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کی پی ڈی پی کی مسلسل مخالفت اب ایک تشویشناک رجحان بن چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ 'جب بھی شدت پسندی کو ہوا دینے والے بیانیے کو ختم کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھایا جاتا ہے، پی ڈی پی شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے ایک حقیقی تشویش جنم لیتی ہے۔
بی جے پی کے ترجمان نے سوال اٹھایا کہ 'جب دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کی پروپیگنڈہ مشینری ختم کی جاتی ہے تو پی ڈی پی کو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھارت کے امن کے لیے کام کرتے ہیں اور جو اب بھی تذبذب اور خوشامد کی زبان بولتے ہیں، ان کے درمیان ایک واضح لکیر ہے۔
انہوں نے کہا کہ "جموں و کشمیر کے لوگوں نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور علیحدگی پسندی کو مضبوط کرنے والے عناصر کو بچانے کے دن اب گزر چکے ہیں۔"
ٹھاکر نے پی ڈی پی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ خود احتسابی کرے اور واضح کرے کہ ان کی وفاداری قومی مفاد کے ساتھ ہے یا ان گروہوں کے ساتھ جنہوں نے بدامنی اور عدم استحکام سے فائدہ اٹھایا۔انہوں نے کہا کہ "مفتیوں کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا — صاف اور بلند آواز میں۔"
