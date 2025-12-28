ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے باہر کشمیریوں کی ہراسانی پر تشویش کا اظہار، سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار کے خلاف: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے جموں وکشمیر کے باہر کشمیریوں کی ہراسانی پر تشویش کا اظہار کیا؛ تحفظات کے معاملے پر رہنماؤں کی نظربندی پر سوالات اٹھائے۔
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض لولو): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک مضبوط بیان جاری کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے باہر مقیم کشمیریوں کو مبینہ طور پر ہراساں اور خوف زدہ کرنے کی خبروں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے کشمیری طلبہ، تاجروں اور پیشہ ور افراد کے لیے خوف اور بےگانگی کے احساس کو جنم دیتے ہیں اور حکام سے ان کی حفاظت اور عزت و وقار کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔
محبوبہ مفتی نے تحفظات کے تنازعے کے دوران آغا روح اللہ اور دیگر کئی سیاسی رہنماؤں کی مبینہ نظر بندی اور پابندیوں کی بھی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی دھارے کے سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار اور پُرامن سیاسی اظہار کے حق کو کمزور کرتا ہے۔
پی ڈی پی صدر نے تمام نظر بند رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحفظات اور نمائندگی سے متعلق مسائل پر کھلے اور جمہوری مکالمے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اختلافی آوازوں کو خاموش کرنا عوامی ناراضگی میں مزید اضافہ کرے گا۔
انہوں نے مرکزی حکومت اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ پورے بھارت میں کشمیری شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کریں اور یونین ٹیریٹری کے اندر نقل و حرکت اور اظہارِ رائے سمیت آئینی حقوق کا احترام یقینی بنائیں۔
محبوبہ مفتی نے دہرایا کہ جموں و کشمیر میں امن و معمول کے لیے جمہوری شمولیت اور شہری آزادیوں کا احترام ناگزیر ہے۔ ان باتوں کا اظہار محبوبہ مفتی نے اج اننت ناگ میں پارٹی ورکران کے ساتھ کتھ باتھ عنوان کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔