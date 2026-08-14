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محبوبہ مفتی کا بی جی ایس بی یو بحران پر حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ
محبوبہ مفتی نے یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں طویل تاخیر کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔
Published : August 14, 2026 at 4:25 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے راجوری میں واقع بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی (بی جی ایس بی یو) کے مبینہ طور پر بگڑتے ہوئے تعلیمی، انتظامی اور مالی حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ اور تدریسی عملے کے مفادات کے تحفظ کے لیے فوری طور پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی پیر پنجال خطے کے عوام کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ یونیورسٹی راجوری، پونچھ اور ملحقہ علاقوں کے طلبہ کو معیاری اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے جاری انتظامی اور مالی مشکلات کی وجہ سے اس اہم ادارے کو کمزور ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ انہوں نے بتایا کہ بی جی ایس بی یو کا قیام 2002 میں پی ڈی پی۔کانگریس حکومت کے دور میں عمل میں آیا تھا، جس کی سربراہی اس وقت کے مرحوم وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کے بانی مفتی محمد سعید کر رہے تھے۔
محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں کہا کہ یونیورسٹی میں مستقل بھرتیوں کا طویل عرصے سے نہ ہونا اور تعلیمی شعبوں کا مسلسل کنٹریکٹ اور عارضی تقرریوں پر انحصار تشویش ناک ہے۔ ان کے مطابق، تدریسی عملے کو بار بار عارضی بنیادوں پر مقرر کرنا کسی بھی صورت شفاف، مستقل اور مقررہ مدت کے اندر مکمل ہونے والے بھرتی کے عمل کا متبادل نہیں ہوسکتا، بالخصوص ایسی یونیورسٹی میں جو ایک بڑے اور جغرافیائی اعتبار سے نسبتاً پسماندہ خطے کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہے۔
محبوبہ مفتی نے یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں طویل تاخیر کی اطلاعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی ادارہ اس وقت ترقی نہیں کرسکتا جب اساتذہ اور دیگر ملازمین کو اپنی تنخواہوں کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو، شعبے عارضی انتظامات پر منحصر ہوں اور ملازمین کی جائز پیشہ ورانہ ترقی کے معاملات بھی زیرِ التوا رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ”بی جی ایس بی یو کو عارضی حل نہیں بلکہ ادارہ جاتی استحکام کی ضرورت ہے۔“
محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جی ایس بی یو سے متعلق مسائل کو محض انتظامی نوعیت کے الگ الگ معاملات کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ یہ پیر پنجال خطے کے تعلیمی مستقبل سے جڑا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے مطابق، ایسے طلبہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے خطے سے باہر جانے کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتے، ان کے لیے یہ یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ مواقع تک رسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
یونیورسٹی میں جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ صرف عمارتیں اور بنیادی سہولیات تعلیمی معیار کو یقینی نہیں بنا سکتیں۔ انہوں نے مستقل تدریسی عملے کی بھرتی، مکمل سہولیات سے آراستہ تجربہ گاہوں، مضبوط تحقیقی مراکز، فعال کتب خانوں، طلبہ کے لیے بہتر معاونتی نظام اور مستحکم تعلیمی انتظامیہ کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے یونیورسٹی کی اعلیٰ سطح پر مناسب توجہ اور رابطے کی کمی پر بھی تشویش ظاہر کی۔ محبوبہ مفتی نے چانسلر اور جموں و کشمیر حکومت پر زور دیا کہ وہ یونیورسٹی کیمپس کا دورہ کریں، طلبہ، اساتذہ اور ملازمین سے ملاقات کریں اور زمینی سطح پر صورتحال کا براہِ راست جائزہ لیں۔ پی ڈی پی صدر نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور چانسلر منوج سنہا سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے یونیورسٹی کے تعلیمی، مالی اور انتظامی امور کا جامع جائزہ لینے اور اس کی بحالی کے لیے مقررہ مدت پر مبنی منصوبہ تیار کرنے کا مطالبہ کیا۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ ”بی جی ایس بی یو محض ایک اور یونیورسٹی نہیں بلکہ پیر پنجال خطے کی تعلیمی شہ رگ ہے۔ بھرتیوں، تنخواہوں، تحقیق اور انتظامی امور میں برسوں کی غفلت کو طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ حکومت کو بیدار ہوکر کارروائی کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ ادارہ جاتی غفلت کی قیمت پوری ایک نسل کو چکانی پڑے۔“
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پی ڈی پی صدر نے کہا کہ بی جی ایس بی یو کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مناسب مالی معاونت، مستقل بھرتیوں، ملازمین کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی، تعلیمی اصلاحات اور تحقیق و بنیادی ڈھانچے میں مسلسل سرمایہ کاری ضروری ہے، تاکہ یونیورسٹی اس مقصد کو پورا کرسکے جس کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا۔