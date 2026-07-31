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محبوبہ مفتی ہر بچے کو ملی ٹنٹ، ہر سیاسی کارکن کو ایجنسی والا جتلا کر کشمیریوں کو بدنام کر رہی ہے: سجاد لون
ایجنسیز کی مددلینے کے الزام کے جواب میں لون نے حیرانگی ظاہر کی اور کہا"علیحدگی پسند کے بیٹے سے وزیرِ داخلہ کی بیٹی خوفزدہ؟"
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 8:25 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): ایجنسیز کی مدد سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اراکین کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات کے جواب میں ایم ایل اے ہندوارہ سجاد غنی لون نے محبوبہ مفتی کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی خود ایجنسیز کی بنائی گئی جماعت ہے اس لیے انہیں سبھی جماعتیں ایجنسیز کی پیداوار معلوم ہوتی ہیں۔
سرینگر میں آج جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس (پی سی) کے صدر اور رکن اسمبلی ہندوارہ سجاد غنی لون نے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کے 'ایجنسیز' ریمارکس دینے پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ محبوبہ مفتی ایجنسیز کا حوالہ دیکر اصل موضوع سے عوام کو توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لون نے محبوبہ مفتی سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں پر پیلٹ اور گولی چلانے کے اپنے حالیہ بیان پر غیر مشروط معافی مانگیں۔
انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کی جانب سے اچانک پیپلز کانفرنس کو نشانہ بنانا صرف اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ "اچانک آپ کو سجاد لون اور پیپلز کانفرنس یاد آگئی تاکہ کسی نہ کسی طرح توجہ ہٹائی جا سکے۔"
لون نے کہا: "آپ جتنا بھی ڈرامہ کر لیں، آخرکار آپ کو غیر مشروط معافی مانگنی ہی پڑے گی۔" لون نے کہا کہ جب تک محبوبہ مفتی معافی نہیں مانگتیں، ان کی جماعت روزانہ سوشل میڈیا مہم جاری رکھے گی۔
محبوبہ مفتی کی جانب سے بار بار سیاسی جماعتوں کو ایجنسیوں کے ذریعے توڑنے کے الزامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سجاد لون نے کہا: "کشمیر میں ایک جماعت چوبیس گھنٹے یہی کہتی رہتی ہے کہ ایجنسیاں ہماری پارٹی توڑ رہی ہیں۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ پی ڈی پی خود مختلف جماعتوں کے افراد کو یکجا کرکے ایجنسیز کی بنائی گئی ایک جماعت ہے، اس لیے محبوبہ مفتی ہر دوسری جماعت کے بارے میں یہی گمان رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا:"پی ڈی پی کو جنوبی کشمیر سے کانگریس، وسطی کشمیر سے نیشنل کانفرنس اور شمالی کشمیر سے پیپلز کانفرنس کے کارکنوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔"
لون نے کہا: "ان ہی افراد کا ایک 'کھچڑی اتحاد' مل کر پی ڈی پی کہلایا، جب کوئی فرد انہیں (محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کو) خیر باد کہہ دیتا ہے تو اس حلقے میں ان کی حیثیت صفر رہ جاتی ہے، جب کوئی کارکن پی ڈی پی جوائن کرتا ہے تب ایجنسیز کو بیچ میں نہیں لایا جاتا بلکہ اسے خود کا کمال ظاہر کیا جاتا ہے۔"
ایم ایل اے ہندوارہ نے اعداد و شمار گردانتے ہوئے کہا کہ سال 2014 میں پی ڈی پی کا ووٹ شیئر 36 فیصد تھا جو 2024 میں گھٹ کر صرف 2.5 فیصد رہ گیا۔ ان کے مطابق، "یہی غیر جماعتی سیاست ہوتی ہے۔ ایجنسیز کے سہارے بننے والی جماعتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لوگ چلے گئے تو پارٹی بھی ختم ہو گئی۔" اس کے برعکس انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز کانفرنس کا ووٹ بینک مستحکم اور فطری ہے۔
اس موقع پر لون نے محبوبہ مفتی سے سوال کیا، "ذرا پانچ سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ اگر ایجنسیاں سجاد لون کے کہنے پر کام کر رہی ہیں، جبکہ آپ خود مجھے دہلی جا کر 'علیحدگی پسند کا بیٹا' کہتی ہیں اور آپ خود (سابق) وزیرِ داخلہ کی بیٹی ہیں، تو کیا ایک علیحدگی پسند کا بیٹا وزیر داخلہ کی بیٹی کو ڈرا رہا ہے؟"
انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی رہنما کو ایجنسیوں کا آدمی قرار دے کر محبوبہ مفتی دراصل کشمیر کے پورے سیاسی نظام اور تمام سیاسی رہنماؤں کی توہین کر رہی ہیں۔
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