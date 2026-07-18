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محبوبہ مفتی نے جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے کیا انکار
محبوبہ مفتی نے بھی این سی کے ریاستی درجے کے حوالہ سے احتجاج کو دفعہ 370سے منحرف ہونے سے تعبیر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 18, 2026 at 1:57 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر نے جموں و کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحال کرنے کے مطالبے پر جنتر منتر میں ہونے والے مجوزہ احتجاج میں شرکت کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ اگر احتجاج صرف ریاستی درجے تک محدود رکھا گیا تو اس سے "بی جے پی کے بیانیے کو تقویت ملے گی" اور 5 اگست 2019 کے واقعات پر "پردہ ڈالنے" کے مترادف ہوگا۔
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے نام 18 جولائی کو بھیجے گئے اپنے خط میں محبوبہ مفتی نے لکھا کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے بعد پی ڈی پی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ صرف ریاستی درجے کے مطالبے پر ہونے والے احتجاج میں شامل ہونا مناسب نہیں ہوگا۔
انہوں نے لکھا: "یہ آدھا ادھورا مطالبہ نہ صرف آرٹیکل 370 کو پس پردہ دھکیلنے کے بی جے پی کے قابل مذمت بیانیے کو تقویت دیتا ہے بلکہ 5 اگست 2019 کو خفیہ طور پر کیے گئے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام پر بھی پردہ ڈالنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔"
محبوبہ مفتی نے یاد دلایا کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس دونوں نے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی کو اپنی بنیادی ترجیح قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت سے اس یقین دہانی پر ووٹ دیا تھا کہ وہ خصوصی حیثیت اور باقی ماندہ اختیارات کی بحالی کے لیے پرامن جدوجہد کرے گی۔
انہوں نے کہا: "لیکن حکومت بننے کے دو سال بعد مجھے شدید تشویش کے ساتھ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر کی وسیع سیاسی جدوجہد کو صرف ریاستی درجے کے محدود ہوتے ہوئے بیانیے تک سمیٹ کر بی جے پی کے ایجنڈے کو معمول کا حصہ بنانا اور اس پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملازمین کی برطرفیوں، جماعت اسلامی اور اس کے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائیوں، من مانی گرفتاریوں اور ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان جیسے فیصلوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور ان اقدامات میں برابر کی شریک نظر آتی ہے۔
لداخی طرز پر اتحاد
محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی لداخ کی قیادت کی طرز پر تمام علاقائی جماعتوں کو متحد ہونے کی تجویز دی تھی، مگر ان کے خط کا جواب دینا تو دور، اس کی وصولی کی تصدیق بھی نہیں کی گئی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی سے پہلے وہ مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی اپیل کے لیے خود فاروق عبداللہ کی گپکار رہائش گاہ گئی تھیں، جس کے بعد پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن (PAGD) وجود میں آیا۔
کل جماعتی اجلاس بلانے کی اپیل
محبوبہ مفتی نے فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کا ایک کل جماعتی اجلاس بلائیں۔ ان کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، جماعت اسلامی سمیت سماجی و سیاسی تنظیموں پر عائد پابندی ختم کرنے اور ایک قابلِ عمل روڈ میپ تیار کرنے جیسے نکات شامل ہونے چاہئیں، جسے حکومت ہند کے سامنے پیش کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "ریاستی درجے کی بحالی کو بھی ایک وقتی اقدام نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے مسلسل سیاسی کوششوں اور رابطے کی ضرورت ہے، جس کا آغاز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب کو کرنا چاہیے۔"
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