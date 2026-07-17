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برطانوی راج گیا، نوآبادیاتی سوچ باقی: سونم وانگچک کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے پر محبوبہ مفتی کا مرکز پر وار
محبوبہ مفتی نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ بات نہ کرنے کو جمہوری اقدار کے خلاف اور تشویشناک قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 12:18 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں لداخ کے سیاسی و سماجی کارکن سونم وانگچک کے جنتر منتر پر جاری احتجاج کے حوالے سے مرکزی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا:"جنتر منتر کے پریشان کن مناظر، جہاں سماجی کارکن سونم وانگچک اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ملک کی جنریشن زی (نئی نسل ) کے مستقبل کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں بھارت کی آزادی کے لیے مجاہدینِ آزادی کی دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔"
جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایکس پر کہا: "اگرچہ برطانوی حکومت و اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوآبادیاتی ذہنیت آج بھی برقرار ہے۔" انہوں نے سوال اٹھایا کہ "آخر ایک جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کی ایسی بے حسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں سے بات چیت تک کرنے کو تیار نہیں۔"
The distressing scenes unfolding at Jantar Mantar, where Sonam Wangchuk is risking his life to safeguard the future of our Gen Z evoke memories of the sacrifices made by our freedom fighters to liberate India from colonial rule. The British may have left but the colonial mindset…— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 17, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ جن نوجوانوں سے حکومت آج بات کرنے سے گریز کر رہی ہے، یہی نسل مستقبل میں بھارت کی سمت اور تقدیر کا تعین کرے گی، اس لیے ان کی آواز سننا اور ان کے خدشات کو سنجیدگی سے لینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ تقریباً تین ہفتوں سے لداخ کے کارکن سونم وانگچک جنتر منتر، دہلی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کئی اسٹوڈنگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں حکومت کو جواب دہ بنانے کے معاملے پر احتجاج کرر ہے سونم وانگچک کی صحت بگڑتی جا رہی ہے۔
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