محبوبہ مفتی نے صحافیوں کو پولیس اسٹیشن میں طلب کیے جانے کی مذمت کی
محبوبہ مفتی نے اس توقع کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ فاروق عبداللہ آواز اٹھائیں گے اور صحافیوں کے حق میں واضح موقف اختیار کریں گے۔
Published : January 20, 2026 at 8:37 PM IST
جموں: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں کے گاندھی نگر میں واقع پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے سیاسی، سماجی اور جمہوری معاملات پر کھل کر اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے سرینگر میں صحافیوں کو پولیس اسٹیشنوں میں طلب کیے جانے کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی اور کہا کہ آزادیٔ اظہار اور صحافت پر دباؤ کسی بھی جمہوری نظام کے لیے خطرناک ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں توقع تھی کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے اور صحافیوں کے حق میں واضح موقف اختیار کریں گے، تاہم ان کی جانب سے خاموشی مایوس کن ہے۔ کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں پی ڈی پی صدر نے کہا کہ کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر نامکمل ہے اور وادی کے عوام ان کی باعزت اور محفوظ واپسی کے منتظر ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ کشمیری پنڈتوں کو اپنی واپسی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 16 جنوری کو کشمیری پنڈتوں کی جلاوطنی کو 36 برس مکمل ہوئے اور گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی واپسی اور بازآبادکاری کے مطالبے کو لے کر احتجاج بھی کیا۔ محبوبہ مفتی نے انکشاف کیا کہ حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ اسمبلی میں نامزد اراکین کی بجائے کشمیری پنڈتوں کے لیے دو مخصوص نشستیں رکھی جائیں۔
محبوبہ مفتی نے کہا، “انہیں واپس آنے دیں، انتخابات لڑنے دیں، وہ عوام سے ووٹ مانگیں گے اور مسلمان بھی انہیں ووٹ دیں گے۔ اسی طرح مختلف برادریاں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی۔” انہوں نے سوال اٹھایا کہ ممبئی یا کسی اور شہر میں بیٹھے کسی فرد کو اسمبلی میں نامزد کرنے سے کشمیری پنڈت برادری کو آخر کیا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی بات انتظامی سہولتوں سے متعلق ہے، نہ کہ ڈکسن پلان سے۔
انہوں نے نے کہا کہ ان کے والد مفتی محمد سعید نے پوری زندگی جموں و کشمیر کو متحد رکھنے کے لیے جدوجہد کی اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے بی جے پی کے ساتھ حکومت بھی بنائی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پی ڈی پی نہ تو پیر پنجال اور چناب ویلی کو کشمیر کے ساتھ ضم کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی کسی نئی تقسیم کی حامی ہے، بلکہ ان دونوں خطوں کو عوام کی سہولت کے لیے الگ ڈویژنل درجہ دینے کی حامی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے اس تجویز کو ڈکسن پلان سے جوڑنے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا احترام کرتی ہیں اور انہیں جموں و کشمیر کا ایک قدآور رہنما مانتی ہیں، لیکن ان کا بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہ بھول گئے ہیں کہ انہی کے والد شیخ محمد عبداللہ کو بھی اسی نوعیت کے ایک فارمولے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔
محبوبہ مفتی نے وضاحت کی کہ ڈکسن پلان ستمبر 1950 میں اقوام متحدہ کے نمائندے اور آسٹریلیا کے سابق چیف جسٹس سر اوون ڈکسن نے پیش کیا تھا، جس کا مقصد بھارت اور پاکستان کے درمیان جموں و کشمیر تنازع کا حل تلاش کرنا تھا، جبکہ ان کی موجودہ تجویز کا اس منصوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے اننت ناگ پارلیمانی حلقہ بندی میں پونچھ اور راجوری کو شامل کر کے عملی طور پر ڈکسن پلان پر عمل درآمد کی ابتدا کی تھی۔