ساڑھے تین لاکھ وقف جائیدادیں UMEEDڈیٹابیس میں ’غائب‘، محبوبہ مفتی نے کیا تشویش کا اظہار
محبوبہ مفتی نے UMEEDپورٹل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں اور کئی خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔
Published : December 12, 2025 at 4:23 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) سربراہ محبوبہ مفتی کا الزام ہے کہ نئی UMEED ڈیٹا بیس کی رو سے ملک بھر میں 3.55 لاکھ وقف جائیدادیں غائب ہیں۔ محبوبہ مفتی نے جمعہ کو سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا: ’’پورے ملک میں 3.55 لاکھ سے زیادہ وقف جائیدادیں غائب ہیں، اور صرف جموں و کشمیر میں نئے UMEED ڈیٹا بیس میں 7,240 انٹریز غائب ہو گئی ہیں۔ یہ کمی وقف جائیدادوں کی شفافیت اور حفاظت پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’تشدد، انہدامی کاررائیوں، اور ووٹنگ کے حق سے محرومی کے بعد اب وقف املاک ایک طرز اور مسلمانوں کے خلاف ایک نئی ضرب ہے۔‘‘ محبوبہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ’’یہ مسئلہ کہاں تک پہنچے گا؟‘‘
مرکزی حکومت کی UMEED ڈیٹا بیس میں گزشتہ سال اور اس سال کی وقف جائیدادوں میں فرق دکھایا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے پوسٹ کیے گئے اسکرین شاٹ کے مطابق، کچھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں وقف جائیدادوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں مہاراشٹر، انڈمان اینڈ نیکوبار آئی لینڈ، دہلی، بہار اور تلنگانہ شامل ہیں۔ تاہم، باقی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں وقف جائیدادوں میں کمی آئی ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک سال میں ان جائیدادوں میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے۔
سب سے زیادہ اضافہ مہاراشٹر میں ہوا ہے، جہاں وقف جائیدادوں میں 26,238 کا اضافہ ہوا۔ بہار میں بھی سنّی اور شیعہ مسلمانوں کی وقف جائیدادوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ تاہم، سب سے زیادہ ’’غائب‘‘ جائیدادیں اتر پردیش میں رپورٹ ہوئیں ہیں اور سب سے کم کمی چندی گڑھ میں دیکھی گئی۔
اتر پردیش میں شیعہ مسلم وقف جائیدادوں میں 8,901 کی کمی آئی ہے، جب کہ سنّی مسلم وقف جائیدادوں میں 1,30,816 کی کمی آئی ہے۔ جموں و کشمیر میں بھی وقف جائیدادوں میں 7,240 کی کمی آئی ہے۔
واضح رہے کہ 6دسمبر تک UMEEDپورٹل پر وقف املاک کی رجسٹریشن کی چھ ماہ کی مدت ختم ہوئی جس میں سب سے زیادہ جموں کشمیر وقف بورڈ نے 99.02فیصد جائیدادیں اپلوڈ کیں۔ وہیں بعض املاک لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع ہونے کی وجہ سے وہ املاک رجسٹر نہیں کی جا سکیں۔
