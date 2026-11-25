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شیش ناگ جھیل سڑک منصوبہ: محبوبہ مفتی کی عمر عبداللہ حکومت پر شدید تنقید، این سی کا ثبوت کا مطالبہ
بی جے پی شیش ناگ منصوبے کی حمایت کر رہی ہے تو پی ڈی پی اور سی پی آئی ایم اس کی مخالفت کررہی ہیں۔
Published : November 25, 2026 at 12:28 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ حکومت پر شیش ناگ سڑک منصوبے میں توسیع کا الزام عائد کیا ہے۔ تاہم، حکمران جماعت نے ان سے اس دعوے کے ثبوت طلب کیے ہیں۔
محبوبہ مفتی نے پہلگام میں اس پہاڑی جھیل کے قریب بی آر او کو سڑک کی تعمیر کی منظوری دینے پر وزیر اعلیٰ سے وضاحت مانگی ہے۔ انہوں نے 'ایکس' پر لکھا کہ 23 جنوری 2026 کو عمر عبداللہ کابینہ نے بی آر او کے 'پروجیکٹ بیکن' کے ساتھ معاہدے (ایم او یو) میں توسیع کر کے شیش ناگ تک سڑک کی منظوری دی۔ ان کے مطابق ترقی کے نام پر یہ نازک ماحولیاتی نظام پر حملہ ہے، جس سے شیش ناگ کا ماحولیاتی نظام اور امرناتھ یاترا خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ اور محکمہ سیاحت اس کی وضاحت کریں گے اور نقصان سے پہلے اسے واپس لیں گے؟
Shockingly, on 23 January 2026, the Omar Abdullah led Cabinet cleared the road to Sheshnag by extending the MoU with BRO’s Project Beacon. In the name of development It is an assault on our fragile ecology, putting both the Sheshnag ecosystem and the Amarnath Yatra at risk. Will the Chief Minister and Tourism Department explain this MoU and the clearance granted? Will they withdraw it before irreversible damage is done?— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 25, 2026
محبوبہ مفتی نے ایکس پر لکھا کہ"حیرت انگیز طور پر، 23 جنوری 2026 کو عمر عبداللہ کی قیادت والی کابینہ نے بی آر او کے پروجیکٹ بیکن کے ساتھ مفاہمت نامے میں توسیع کرتے ہوئے شیش ناگ تک سڑک کی تعمیر کو منظوری دی۔ ترقی کے نام پر یہ ہمارے نازک ماحولیاتی نظام پر ایک حملہ ہے، جس سے شیش ناگ کا ماحول اور امرناتھ یاترا دونوں خطرے میں پڑ گئے ہیں۔"
دوسری جانب، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے محبوبہ مفتی پر 'شرارت' کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے کسی نئی سڑک کی منظوری نہیں دی، بلکہ امرناتھ یاترا کے راستے کے زیرِ التوا کاموں کے لیے بی آر او کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ عمران نبی ڈار نے 'ایکس' پر اپنے جواب میں لکھا کہ جنوری سال 2026 کے معاہدے کا مقصد یاترا کے راستوں پر ڈھلوانوں کو مستحکم کرنا اور برف ہٹانا تھا۔ انہوں نے محبوبہ مفتی سے کہا کہ وہ سڑک کی منظوری ثابت کریں یا معافی مانگیں۔
Why this misinformation and mischief @MehboobaMufti? Where and when was a road approved? MOU in January 2026 was specifically aimed at COMPLETING the PENDING and CRITICAL works on SANJY Tracks. And also Slope Stabilisation and Snow Clearance. ROAD? Prove or apologise.— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) November 25, 2026
عمران نبی ڈار نے لکھا کہ "محبوبہ مفتی صاحبہ، یہ غلط معلومات اور شرارت کیوں؟ سڑک کی منظوری کہاں اور کب دی گئی؟ جنوری سال 2026 میں طے پانے والے مفاہمت نامے کا مقصد خاص طور پر شری امرناتھ جی یاترا کے راستوں پر زیرِ التوا اور اہم کاموں کو مکمل کرنا تھا، جس میں ڈھلوانوں کو مستحکم کرنا اور برف ہٹانا بھی شامل ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "سڑک؟ ثابت کریں یا معافی مانگیں۔"
اس سے قبل، بی آر او بھی وضاحت کر چکا ہے کہ وہ تمام حفاظتی اور ماحولیاتی اصولوں کے تحت یاتریوں کی حفاظت کے لیے صرف موجودہ راستے کو کشادہ کر رہا ہے۔ یہ وضاحت پی ڈی پی، میرواعظ عمر فاروق اور ماحولیاتی کارکنوں کی جانب سے شیش ناگ جھیل کے قریب تعمیر پر تشویش ظاہر کرنے کے بعد آئی تھی۔ اس جھیل کو ہمالیہ کی حساس ترین جھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
دریں اثنا، اپوزیشن جماعت بی جے پی نے یاتریوں کی سہولت اور حفاظت کے پیشِ نظر اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔ تاہم، سی پی آئی ایم کے رکنِ اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے کام روکنے اور جائزے کے لیے ماہرین کی آزاد سائنسی ٹیم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، شیش ناگ جھیل کے ساتھ سڑک کی تعمیر رکوانے کے لیے اب تک 2500 سے زائد افراد آن لائن پٹیشن پر دستخط بھی کر چکے ہیں۔
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