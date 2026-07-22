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عمر عبداللہ بھی 1975والا شیخ عبداللہ کا راستہ اپنا رہے ہیں: محبوبہ مفتی
محبوبہ کے مطابق ریاستی حیثیت کی بحالی کامطالبہ 5اگست کے بعدکی صورتحال کو نارمالائز کرنے اور عوام میں احساس شکست پیدا کرنے کے مترادف ہے۔
Published : July 22, 2026 at 5:29 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (دہلی) کو دہلی میں احتجاج کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "پارٹی، جموں و کشمیر میں 5 اگست کے بعد کی صورتحال کو معمول کی شکل دے رہی ہے اور لوگوں میں شکست کا احساس پیدا کر رہی ہے۔"
سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں خصوصی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کرنے کے بعد پارٹی کے پاس 50 ارکان اسمبلی، لوک سبھا میں تین منتخب ارکان پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا میں بھی تین اراکین ہیں۔
محبوبہ مفتی نے کہا: "عمر صاحب جموں و کشمیر کے لوگوں میں شکست کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی کے بجائے صرف ریاستی حیثیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں ان کی بحالی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کشمیر کے مسئلے کو صرف ریاستی حیثیت کے مطالبے تک ہی محدود کر رہے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ریاستی حیثیت کی بحالی سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی رہنما کو اپنے لوگوں میں شکست کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔"
محبوبہ مفتی کا جموں کشمیر حکومت خاص کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر یہ سخت حملہ عمر عبداللہ کی وضاحتی پریس کانفرنس کے ایک روز بعد سامنے آیا جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پی ڈی پی پر الزام عائد کیا تھا کہ اسی جماعت نے 1998 میں مرحوم مفتی محمد سعید کی جانب سے پی ڈی پی قائم کرنے کے بعد (این سی کی) آٹونومی کو پٹری سے اتارنے کے لیے 'سیلف رول' کا متبادل نعرہ دیا اور سال 2014 میں بی جے پی کا دامن تھام کر مخلوط حکومت قائم کی۔
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا: "ان (عمر عبداللہ) کا مینڈیٹ ریاستی حیثیت کی بحالی تک ہی محدود نہیں بلکہ کشمیر کے بڑے مسائل کے حل کے لیے ہے۔ انہیں اپنا انتخابی منشور دیکھنا چاہیے۔ ریاستی حیثیت کی بحالی کے ساتھ آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی بھی شامل ہونی چاہیے۔"
نیشنل کانفرنس کے بانی اور وزیر اعلیٰ کے دادا مرحوم شیخ محمد عبداللہ اور عمر عبداللہ کے درمیان مماثلت بیان کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ کشمیر کی صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کی ہے۔ "1975 میں مرحوم شیخ عبداللہ صاحب نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور وزیر اعظم اور صدرِ ریاست کے عہدوں پر سمجھوتہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بجائے وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کر لیا۔" م
حبوبہ مفتی کا اشارہ سال 1975کے اندرا - عبداللہ ایکارڈ کی جانب تھا۔
انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ این سی کا بنیادی مطالبہ 'رائے شماری' اور بعد میں 'آٹونامی' سے ہٹ کر اب صرف ریاستی حیثیت تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔
محبوبہ کا اشارہ 24 فروری 1975 کو جی پارتھاسرتھی اور شیخ عبداللہ کے قریبی ساتھی مرزا افضل بیگ کے درمیان ہوئے کشمیر کے ایک تاریخی معاہدے کی طرف تھا۔ یہ معاہدہ اُس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور شیخ محمد عبداللہ کی جانب سے کیا گیا تھا جسے 'اندرا - عبداللہ ایکارڈ' سے جانا جاتا ہے۔ اور اسی ایکارڈ کے نتیجے میں شیخ عبداللہ نے رائے شماری کی تحریک کو الوداع کہا ہے انہیں 22 سالہ قید سے رہائی ملی اور وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر واپس آئے۔سال 1953میں جب شیخ عبداللہ گرفتار کیے گئے تو وہ اس وقت جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔
شیخ عبداللہ نے وزیر اعظم اور صدرِ ریاست کے عہدوں کو بالترتیب وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدوں سے تبدیل کیے جانے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم اور صدرِ ریاست کے عہدے بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا جسے اندرا گاندھی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے قبول نہیں کیا۔
جموں کشمیر میں 30 مارچ 1965 کو"صدرِ ریاست" اور "وزیر اعظم" کے عہدوں کو "گورنر" اور "وزیر اعلیٰ" کر دیا گیا تھا، اُس وقت کانگریس کے غلام محمد صادق جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔
محبوبہ نے کہا: "اب عمر صاحب بھی وہی چیز (تاریخ) دہرا رہے ہیں۔ وہ خصوصی حیثیت کے بغیر ریاستی حیثیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ جنتر منتر اور دوسری جگہوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ریاستی حیثیت کا مطالبہ 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال کو معمول پر لانے کے مترادف ہے۔" محبوبہ مفتی نے طنز کرتے ہوئے کہا: "بی جے پی بھی ریاستی حیثیت کا مطالبہ کر رہی ہے۔"
محبوبہ مفتی کے مطابق: "جموں و کشمیر ایک حساس خطہ ہے اور 1947 سے یہاں کے لوگ اپنی عزت اور خودداری کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف ریاستی حیثیت کے لیے نہیں بلکہ بڑے مسائل کے حل کے لیے ہے۔"
جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی حمایت کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ جنریشن زی (Gen Z) اپنے خون اور پسینے سے ایک نئی تحریک رقم کر رہی ہے اور ملک و آئین اور جمہوریت کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے، جنہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا: ’’ہم رہنما یہ نہیں کر سکے، لیکن ان نوجوانوں نے ایک نئی تحریک شروع کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ بی جے پی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوجوان تحریک کی قیادت کر رہے ہیں اور قوم کو بیدار کر رہے ہیں۔‘‘
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