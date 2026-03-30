محبوبہ مفتی نظر آئی جموں و کشمیر اسمبلی کی اسپیکر گیلری میں، آج کئی پرائیویٹ بل پیش کیے جائیں گے

محبوبہ مفتی نظر آئی جموں و کشمیر اسمبلی کی اسپیکر گیلری میں، آج کئی پرائیویٹ بل پیش کیے جائیں گے
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی طویل عرصے کے بعد آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نظر آئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 30, 2026 at 11:12 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پیر کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران اسپیکر گیلری میں نظر آئیں۔ سال 2018 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) - بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد محبوبہ کی اسمبلی میں یہ پہلی حاضری ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر نے آج اس دن اسمبلی آنے کا فیصلہ کیا جب کئی اہم پرائیویٹ ممبرز بل پیش کیے جانے کی توقع ہے، جن میں پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ کا بل بھی شامل ہے۔ جب محبوبہ مفتی اسپیکر گیلری میں بیٹھی تھیں، تو اس وقت جموں کمشیر کے وزیر وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی ایوان میں موجود تھے، اور اس وقت پی ڈی پی کے چاروں ارکان اسمبلی بھی اجلاس میں شریک تھے۔