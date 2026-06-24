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کشمیری پنڈت ماضی کو بھلا کر کشمیر واپس آئیں، محبوبہ مفتی
محبوبہ نے کہا کہ کشمیر ہمیشہ سے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی، رواداری اور مشترکہ تہذیب کی علامت رہاہے۔
Published : June 24, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 4:36 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ضلع اننت ناگ کے ویرناگ کے تاریخی اوموہ مندر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عقیدت مندوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مندر کی تاریخی و مذہبی اہمیت پر روشنی ڈالی اور علاقے میں بھائی چارے اور باہمی احترام کے ماحول کو سراہا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کشمیری پنڈت برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیر واپس آئیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزاریں جیسے ماضی میں یہاں امن، محبت اور باہمی اعتماد کے ماحول میں گزارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمیشہ سے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی، رواداری اور مشترکہ تہذیب کی علامت رہا ہے، اور اس ورثے کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیریت، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی روایات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن، ترقی اور یکجہتی کا پیغام مزید مستحکم ہو سکے۔ محبوبہ نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کو ماضی بھول کر آگے بڑھنا چاہے اور اسی طرح یہاں دوبارہ مل جل کر رہنے کے لئے کوششیں کرنا چاہئے
محبوبہ نے کہا کہ یہاں کے مندروں کی تجدید و مرمت کرنا چاہئے اور مندروں میں سرائے تعمیر کرنے چاہئے ،تاکہ کشمیری پنڈت ماضی کی طرح مندروں میں اپنا مذہبی فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دیں سکیں ،انہوں نے کہا کہ مندروں اور مائیگرنٹ کالونیوں کی حالت خستہ ہے خاص کر جگتی ٹاؤن شپ میں اسلئے سرکار کو کشمیری پنڈتوں کو ہر ضروری سہولیات مہیا رکھنے کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہئے۔
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