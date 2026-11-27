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وقف تنازع پر بات کرنے کی پاداش میں پولیس نے مذہبی مبلغ کو طلب کیا، محبوبہ مفتی کا الزام
محبوبہ نےکہا کہ یہ شرمناک بات ہے کہ مولانا صاحب جیسے بلند پایہ اور معمر عالمِ دین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔
Published : November 27, 2026 at 5:00 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ممتاز عالم دین مولانا رحمت اللہ میر قاسمی کو مبینہ طور پر طلب کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اختلافِ رائے کے اظہار پر معزز مذہبی شخصیات کو خوفزدہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔
رحمت اللہ بانڈی پورہ میں ایک دینی مدرسے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ان مذہبی مبلغین کے بارے میں بات کی جو سری نگر میں ’وقف‘ کی ایک تقریب کے دوران ’وندے ماترم‘ بجائے جانے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ جموں و کشمیر وقف بورڈ، جس کی سربراہی بی جے پی رہنما سید درخشاں اندرابی کر رہی ہیں، کے زیر اہتمام سری نگر میں ’شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز‘ کے کیمپس میں ’وقف ڈے‘ منایا گیا۔ اس موقع پر کئی مذہبی مبلغین ’وندے ماترم‘ ترانے کے دوران کھڑے ہو گئے تھے، تاہم بعد میں انہوں نے اپنے اس فیصلے پر معافی مانگی۔
محبوبہ نے کہا کہ یہ شرمناک بات ہے کہ مولانا صاحب جیسے بلند پایہ اور معمر عالمِ دین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، محض اس لیے کہ انہوں نے وقف کی ایک تقریب میں ’وندے ماترم‘ بجائے جانے پر سوال اٹھانے اور اس کی مذمت کرنے کی جسارت کی۔
انہوں نے کہا کہ کیا اب اختلافِ رائے کا اظہار کرنا کوئی جرم ہے؟ کیا ضمیر اور اظہارِ رائے کی آزادی، اقتدار میں موجود لوگوں سے اتفاق کرنے کی شرط سے مشروط ہو گئی ہے؟ جمہوریت زبردستی ہم آہنگی مسلط کرنے، خوف و ہراس پھیلانے اور اختلاف کرنے والوں کی آوازیں دبا دینے کے سہارے قائم نہیں رہ سکتی۔
انہوں نے کہا کہ مذہبی علماء کے ساتھ وقار اور احترام کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، اور اپنے خیالات کے اظہار کی پاداش میں انہیں ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ عقیدے، تنوع اور اظہارِ رائے کا احترام بنیادی آئینی اقدار ہیں اور ان کا اطلاق منتخب انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔
محبوبہ نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس دھمکانے کے عمل کو روکیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مولانا رحمت اللہ کے ساتھ وہ وقار اور احترام برتا جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ نے ایکس پر یہ بھی لکھا ہے کہ اطلاعات کے مطابق، پولیس نے شوپیاں میں میرواعظ مولوی رضوان صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور ترقی کے نام پر شیش ناگ کی تباہی کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں برا بھلا کہا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کو بھگوا رنگ دینے اور مذہبی آوازوں کو اپنے سیاسی کنٹرول میں لانے کا بی جے پی کا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ جو لوگ ان کے اشاروں پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں دھمکایا اور ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں کی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس نے پی ڈی پی صدر کے الزامات کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔