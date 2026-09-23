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'ایس آئی آر' کی مخالفت کرنے والے الیکشن کمشنروں کے خلاف کارروائی کا خدشہ: محبوبہ مفتی
محبوبہ میڈیا رپورٹ پر ردعمل دے رہی تھیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہےکہ تین میں سے دو الیکشن کمشنروں نے SIR پر سوال اٹھائےتھے۔
Published : September 23, 2026 at 2:17 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے آج مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ انتخابی عمل کو کمزور کر رہی ہے اور ملک کو 'بنانا ریپبلک' (ایک کمزور اور غیر مستحکم ملک) میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
محبوبہ انگریزی اخبار 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ پر ردعمل دے رہی تھیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتخابات کی طرف بڑھنے والی ریاستوں میں ووٹر فہرستوں کی ایس آئی آر کے دوران دو الیکشن کمشنرز نے 10 ماہ کے عرصے میں الیکشن کمیشن کے اقدامات پر 14 بار اعتراضات اٹھائے تھے۔ رپورٹ سے انکشاف ہوا کہ تین رکنی الیکشن کمیشن کے اندر دو کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے ایس آئی آر کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the Election Commission and the ongoing controversy over the SIR, PDP President Mehbooba Mufti says, "I feel that these two sibling states, our country India and Pakistan, are trying to undo each other, competing with each other over who can cause… pic.twitter.com/AgrMMQ4zJF— IANS (@ians_india) September 23, 2026
دونوں الیکشن کمشنرز کی "جرات اور دیانتداری" کی تعریف کرتے ہوئے اور اسے "امید کی کرن" قرار دیتے ہوئے، پی ڈی پی کی صدر نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایس آئی آر پر اعتراض کرنے کی وجہ سے انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا، "وہ (بی جے پی) ہندوستانی جمہوریت کی اصل بنیاد 'انتخابی عمل' کو ہیرا پھیری کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ دونوں الیکشن کمشنرز نے نشاندہی کی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا یعنی بی جے پی کے کہنے پر ناموں کا اندراج اور اخراج ہوتا رہا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پر ہمارا ملک، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ایک 'بنانا ریپبلک' میں تبدیل ہو جائے گا۔"
پاکستان کی صورتحال سے موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان، جو عالمی سطح پر خود کو امن پسند اور ثالث کے طور پر پیش کرتا ہے اپنی سرحدوں کے اندر اختلافِ رائے کو بے رحمی سے کچل رہا ہے۔ وہ عمران خان (جیل میں قید سابق وزیر اعظم) کی بہنوں کو حراست میں لے رہا ہے، ایسی خواتین جو نہتی ہیں اور محض اپنے بھائی کی حمایت میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا، "اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ دنیا بھر میں امن کے پیامبر کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں نہتی بہنوں کو حراست میں لے لیتے ہیں۔"
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہاں پاکستان میں اختلافِ رائے کو کچلا جاتا ہے، وہیں ہندوستان کے نظام میں ایسے افراد موجود ہیں جو اقتدار کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "لیکن ہندوستان میں امید کی کرن یہ ہے کہ ہمارے پاس ان دو الیکشن کمشنرز جیسے لوگ موجود ہیں جن میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے سوال کرنے کی جرات اور دیانتداری ہے؛ بدقسمتی سے، پاکستان کے نظام میں ایسی کوئی آواز موجود نہیں جو ان بہنوں کی حراست پر سوال اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔"
محبوبہ نے مزید کہا، "اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور ہمارے پاس ایسے الیکشن کمشنرز نہ رہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے—انہیں ای ڈی یا انکم ٹیکس کے چھاپوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؛ کون جانے ان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم ایک 'بنانا ریپبلک' (کمزور اور غیر مستحکم ملک) بن جائیں گے اور جمہوریت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔"
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