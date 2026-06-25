ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے جاب آؤٹ سورسنگ پر کارروائی کا مطالبہ کیا
محبوبہ نے کہا حکومت نے بغیر کسی اشتہار کے پچھلے دروازے سے 200 نجی کمپنیوں کے ذریعے 25,000 لوگوں کو نوکری پر رکھا۔
Published : June 25, 2026 at 8:18 PM IST
سری نگر: ملازمتوں کو آؤٹ سورس کرنے کے منتخب حکومت کے خلاف الزامات کے درمیان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اس معاملے پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محبوبہ نے کہا کہ اگر چیف منسٹر عمر عبداللہ بیک ڈور تقرریوں کی حوصلہ افزائی نہیں کررہے ہیں تو انہیں اس پر کارروائی کرنی چاہئے۔
محبوبہ نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا حکومت نے بغیر کسی اشتہار کے پچھلے دروازے سے 200 نجی کمپنیوں کے ذریعے 25,000 لوگوں کو نوکری پر رکھا۔ یہ نوکریاں وزیروں اور ایم ایل اے کے پی آر او اور پرسنل سکریٹریوں کے ذریعے دی گئیں۔ کچھ نوکریاں اتحادیوں کو بھی دی گئیں۔ شاید بی جے پی کو بھی اس میں حصہ ملا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس معاملے پر خاموش ہیں۔
وزیر اعلیٰ کی منتخب حکومت 29 سرکاری محکموں میں 200 سے زائد نجی کمپنیوں کو نوکریاں دینے کے تنازعہ سے دوچار ہے۔ ان ملازمتوں میں صفائی، سیکورٹی، ڈیٹا انٹری آپریٹرز، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل ہیں۔
انہوں نے الزام لگایا کہ کمپنیوں یا سرکاری محکموں کی جانب سے ان ملازمتوں کے لیے کوئی اشتہار نہیں دیا گیا۔ کمپنیوں نے مختصر طور پر ویب سائٹس کھولیں تاکہ وزراء اور ایم ایل ایز کے رشتہ دار اور ملازمین درخواست دے سکیں۔ فارم بھرنے کے بعد ویب سائٹس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔
محبوبہ نے چند افراد کا نام لیا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیک ڈور تقرریوں میں سہولت فراہم کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رمضان صاحب تھے، اور دوسرے آیوش ڈیپارٹمنٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے عہدوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ مختلف محکموں میں اور بھی لوگ ہیں چاہے وہ پی آر او ہوں یا سیکرٹری جو ایم ایل اے سے فہرستیں اکٹھا کرتے اور پھر انہیں آؤٹ سورسنگ ایجنسیوں کے حوالے کرتے۔
حکومت نے ان ملازمتوں کو نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرنے کا دفاع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں گاندربل میں کہا تھا کہ یہ بیک ڈور تقرریاں نہیں تھیں، بلکہ کچھ ملازمتیں پروجیکٹوں کے لیے آؤٹ سورس کی گئی تھیں۔
صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پی ڈی پی پر الزام لگایا کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ آؤٹ سورسنگ شروع کر رہی ہے۔ ایتو نے کہا کہ اس نے حال ہی میں دہلی میں ایک مرکزی وزیر کے ساتھ آؤٹ سورسنگ کا مسئلہ اٹھایا اور ان پر زور دیا کہ وہ آؤٹ سورسنگ کے بجائے ملازمتوں کے لیے مناسب فنڈ جاری کریں۔